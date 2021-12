New York restituisce all’Italia 200 antichità rubate per un valore di 10 milioni di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal Getty Museum di Los Angeles hanno sequestrato un Pithos con Ulisse, un grande vaso di ceramica che gli Etruschi usavano per conservare grano, vino e olio, scoperto anche nelle sepolture e risalente al VII secolo a.C. del valore di 200.000 dollari e altri sei oggetti che erano anteriori a Cesare. Dalla Fordham University nel Bronx hanno sequestrato 96 pezzi di arte greca, etrusca e romana per un valore stimato di 1,8 milioni di dollari. Una testa di fanciulla, risalente al IV secolo a.C. del valore di 100.000 dollari è stata sequestrata dalla Galleria Merrin di New York, in precedenza nelle mani del trafficante di antichità italiane Giacomo Medici. Altre antichità sono state sequestrate dai musei di San Antonio e di Cleveland e da altre gallerie e case di New York City e Long Island.

Le contraddizioni

Tutto sommato, l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan Cyrus R. Vance Jr ha recuperato 200 manufatti, sequestrato in gran riserbo 150 oggetti legati ad Edoardo Almagià e altri 50 collegati ad altri sospetti trafficanti: Il commerciante di antichità italiano di 70 anni, ex residente a New York , ora a Roma è accusato nei documenti del tribunale di una giro di contrabbando durato tre decenni. Oggi Almagià è in libertà con appartamento sul lungotevere, addirittura candidato in politica nel 2018, dichiarato non colpevole per intervenuta prescrizione nel 2013 da un tribunale italiano, sentenza confermata dalla Cassazione che ha ordinato tuttavia la confisca di tutti i suoi beni.



Mercoledì sono stati consegnati i manufatti al console italiano a New York: è il più grande rimpatrio di antichità dall’America all’Italia. Il valore dei 200 manufatti restituiti, che includono vasi dipinti e vasi decorati, busti di marmo e statuette di ceramica, è stato stimato intorno ai 10 milioni di dollari. “Per anni, prestigiosi musei e collezionisti privati ​​negli Stati Uniti hanno messo in mostra questi tesori storici italiani, anche se la loro stessa presenza in America costituiva una prova di crimini contro il patrimonio culturale” ha affermato il procuratore distrettuale di Manhattan, Cyrus R. Vance Jr. “Il rimpatrio di questa straordinaria collezione di arte antica mostra alcuni dei danni causati dai trafficanti e la necessità per tutti i collezionisti e i galleristi di eseguire la due diligence e garantire che i pezzi acquistati siano stati acquisiti legalmente. Sono onorato di restituire questi 200 pezzi risalente addirittura al 2500 anni a.C. all’Italia: è il più grande trasferimento di antichità a questa nazione”. Da vedere ora se verrà chiesta l'estradizione per Almagià, sempre che venga aperto un processo contro di lui a New York.

Il Libro verde e il libro di storia strappato

Per diversi anni, l’Antiquities Trafficking Unit del Manhattan DA, insieme ai partner delle forze dell’ordine dell’HSI, ha indagato Almagià per traffico di arte antica dall’Italia, che successivamente vendeva dalla sua galleria e dal suo appartamento a New York. Come la maggior parte dei trafficanti, usava diversi tombaroli per saccheggiare e contrabbandare manufatti provenienti da diverse aree d’Italia, comprese le regioni meridionali e centrali del paese, Sicilia e Sardegna. Il trafficante successivamente ha utilizzato una “rete di studiosi, direttori e curatori dei più importanti musei internazionali” per collocare oggetti trafugati, secondo quanto accertato da un perito del tribunale italiano. Ad oggi, l’Ufficio della DA e la HSI hanno eseguito 18 sequestri di 160 antichità trafficate da Almagià. Questo totale include 10 pezzi sequestrati all’inizio del mese dal collezionista d’arte antica Michael Steinhardt, che saranno rimpatriati in Italia in un secondo momento. Secondo gli atti del tribunale depositati nell’inchiesta del grand jury criminale di Steinhardt, Almagià teneva un libro mastro etichettato come “Libro verde”, in cui elencava molte delle antichità che vendeva: il prezzo che pagava al tombarolo e quello a cui vendeva il manufatto antico e, occasionalmente, anche a chi lo vendeva. Il libro mastro completo contiene voci per quasi 1.700 antichità saccheggiate che ha acquistato da tombaroli in Italia e poi venduto negli Stati Uniti. Le prove disponibili rivelano che Almagià informava la clientela sulla sua fornitura sul mercato nero di antichità saccheggiate. Ad esempio, per informarli degli oggetti che avrebbe presto potuto mettere in vendita, forniva ai clienti i dettagli degli scavi clandestini e illegali in corso. Sulla base di questa attività criminale, i pubblici ministeri italiani hanno accusato Almagià in Italia nel 2006 per aver commesso consapevolmente crimini contro il patrimonio culturale italiano. L’accusa comprendeva il reato di ricettazione, esportazione illegale di beni e partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di tali beni. Alla fine, tuttavia, tutto è entrato in prescrizione. Tuttavia, nel 2013, il presidente del Tribunale Ordinario di Roma ha disposto la confisca delle antichità di Almagià già sequestrate a New York e Napoli, nonché di quelle non ancora rinvenute. Il presidente descrisse Almagià come un “attore a quello che è stato uno dei più grandi saccheggi del patrimonio culturale italiano, basato sulla mera quantità di refurtiva, ” e ha aggiunto che lui e i suoi complici hanno “strappato pagine del libro di storia italiana”.

Il recupero

Il generale del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Roberto Riccardi è volato a prendere possesso degli oggetti e ha spiegato che i termini di prescrizione hanno reso molto difficile per l’Italia l’arresto del trafficante Almagià. “La cosa più importante – ha ribadito – è che tornino questi importantissimi reperti archeologici che fanno parte della nostra identità culturale”.Gli investigatori hanno detto che le persone e le istituzioni che detenevano gli oggetti li hanno consegnati volontariamente dopo essere stati informati del coinvolgimento di Almagià. La maggior parte aveva acquistato gli oggetti da intermediari che li avevano ottenuti da Almagià, tra cui un laureato a Princeton che viveva a New York, e ha venduto opere d’arte dal 1980 al 2006. Parlando della confisca degli oggetti, Matthew Bogdanos, l’assistente del procuratore distrettuale che guida l’Antiquities Trafficking Unit ha dichiarato: “A loro merito, ogni persona e organizzazione con cui abbiamo avuto a che fare finora riguardo ad Almagià ha collaborato concordando che gli oggetti fossero rubati”.