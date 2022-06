Almaviva: «Vinta gara per gestire il traffico marino, sul polo del cloud pronti a collaborare»

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Una nuova gara vinta per la gestione del traffico marino, un progetto per consentire agli acquedotti di migliorare la gestione idrica e un'accelerazione sul cloud, settore sempre più centrale per Almaviva. Sono i nuovi business su cui si sta concentrando la società, come spiega a DigitEconomy.24 (report del Sole 24 Ore Radiocor e della Luiss Business School) Antonio Amati, direttore generale della divisione It. In particolare, riguardo alla possibilità di collaborare col Polo strategico nazionale del cloud, gara a cui la società aveva inizialmente partecipato, afferma il manager, «attualmente Almaviva gestisce oltre 3000 sistemi cloud di grandi realtà private e pubbliche, anche mission critical. Come già detto, abbiamo maturato esperienze molto significative e abbiamo competenze uniche in Italia. Siamo disponibili a mettere questo patrimonio al servizio del Paese se ci sarà l'opportunità».

In partnership con Amazon Web Services ed Engineering vi siete aggiudicati la gara Consip per la migrazione al cloud dei servizi di comuni e pubbliche amministrazioni. Come si armonizza con la futura nascita del Polo strategico nazionale che dovrebbe gestire il cloud nazionale della Pa?

Almaviva ha vinto in Rti con Engineering e insieme al cloud provider Amazon Web Services il primo lotto dell'accordo quadro Consip Cloud IaaS e PaaS. L'accordo ha come oggetto la fornitura dei servizi di cloud pubblico alle Pa. È uno strumento già attivo ed agile, con una capienza potenziale di 702 milioni di euro da investire su un arco temporale di 5 anni. Permette alle amministrazioni, piccole e grandi, di attivare rapidamente e facilmente progetti di migrazione tramite un listino di elementi infrastrutturali predisposto da Consip. Ogni Pa ha possibilità di selezionare dal catalogo i servizi richiesti, come computing, storage, database o container, e di attivare ulteriori elementi aggiuntivi. L'accordo è uno strumento concreto, già utilizzato e di facile fruizione, che rientra nel più ampio piano di digitalizzazione della Pa che vede anche la nascita del Psn. Sono percorsi complementari che hanno in comune l'evoluzione tecnologica della pubblica amministrazione a beneficio di cittadini e imprese, a garanzia di sicurezza e qualità dei servizi.

Avete lanciato quasi un anno fa Almaviva Cloud Factory, che risultati state raccogliendo ?

Ottimi: il cloud è un settore promettente e centrale nell'attività di Almaviva. Il lancio della Cloud Factory è stato uno dei passaggi di affermazione in questo business. Nel frattempo, oltre all'aggiudicazione dell'accordo quadro, Almaviva ha anche conseguito la certificazione Aws di partner a livello 'premier', il massimo livello, riservato ai pochi partner strategici e costanti nell'impegno dello sviluppare la digital transformation tramite il cloud. E nel 2021 Almaviva era stata premiata come miglior partner Aws nel segmento della pubblica amministrazione. A conferma che le nostre competenze in questo ambito sono radicate ed esclusive.