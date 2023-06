Almeno fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento nel 2026, spetterà all'Agcm vigilare sull'utilizzo dell'AI nelle pratiche commerciali

Tali vantaggi sono peraltro forse un unicum – per proporzioni e comune sentire – nell’evoluzione del rapporto tra intervento legislativo e oggetto di tutela, visto il sostanziale favordi cui questa rivoluzione gode agli occhi degli utenti.

Ben presto si è compreso che il digitale e l’AI connotano in termini di peculiare asimmetria il rapporto tra le stesse e i loro fruitori. L’AI, in particolare, rappresenta una variabile idonea a incidere drasticamente sulla consapevolezza della scelta commerciale che il consumatore intende compiere e, quindi, a intaccare il bene tutelato dal divieto di pratiche commerciali scorrette. Ecco, dunque, che al contraente debole, quale consumatore vittima dalla asimmetria tradizionale nel rapporto con il professionista, si aggiunge oggi quello debole, perché si muove in un ecosistema digitale o che, più in generale, si trova al cospetto dell’AI. Si pensi, ad esempio, all’impiego di sistemi di AI per raggiungere un inedito livello di personalizzazione dell’interazione con il consumatore in ogni fase del rapporto di consumo.

In tale prospettiva, l’AI Actrappresenta una grande sfida, che al momento non può dirsi vinta. Il testo non dedica disposizioni specifiche ai rapporti di consumo, limitandosi a fare salva l’applicazione della Direttiva pratiche commerciali scorrette. Il rapporto è dichiaratamente di complementarità con l’obiettivo di garantire un tipo e un livello di trasparenza adeguati, che consentano di conseguire il rispetto dei pertinenti obblighi degli utenti e dei fornitori.

Tuttavia, la maggior parte delle previsioni e dei requisiti imposti dall’AI Act, in termini di qualità elevata dei dati, documentazione e tracciabilità, trasparenza, sorveglianza umana, precisione e robustezza, non hanno carattere generale e riguardano i c.d. sistemi di AI ad alto rischio. Solo questi ultimi sono presidiati da obblighi di trasparenza rafforzati e, per così dire, tarati sulle nuove esigenze di tutela.

Su queste premesse, l’AI Act, lato consumatori, sembra vittima della sua impostazione di fondo. Esso, infatti, adotta un “risk-based approach” ed è, pertanto, focalizzato sugli utilizzi più pericolosi dell’AI, cosa che però lascia potenzialmente fuori una parte importante dell’enforcement consumeristico, rimesso, pertanto, ai canoni tradizionali. Se poi si tiene conto che l’AI Act è in discussione dal 2021 ed è destinato a entrare in vigore non prima del 2026, si ha forse conferma di come detto intervento rischi di essere rimesso sostanzialmente agli sforzi delle Autorità nazionali. Spetterà, infatti, a queste ultime superare le lacune normative che si intravedono; ancora, toccherà loro, e in Italia all’Agcm, far sì che, fino all’entrata in vigore dell’AI Act,i consumatori continuino ad essere adeguatamente tutelati nel caso di pratiche commerciali che prevedano l’utilizzo di AI.