Alperia, utili e cedola in aumento grazie alle acquisizioni La multiutility dell’Alto Adige si prepara a distribuire dividendi per 26 milioni, anche grazie alla crescita per linee esterne operata negli ultimi anni di Cheo Condina

(mauritius images / AGF)

Un bilancio 2019 in netta crescita, che vede anche una cospicua distribuzione di utili ai soci, grazie anche ai primi frutti delle acquisizioni realizzate negli ultimi due anni. Nei giorni scorsi il gruppo Alperia - multiutility controllata dalle amministrazioni dell’Alto Adige (a partire da Provincia e Comune di Bolzano e dal Comune di Merano) – nonché terzo produttore idroelettrico nazionale, ha approvato i conti 2019, che vedono ricavi complessivi pari a circa 1,6 miliardi di euro, in rialzo del 23%, un Ebitda in aumento a circa 237 milioni (+ 19% rispetto al 2018) mentre l’utile netto di gruppo si attesta a 56,2 milioni di euro contro i 42,4 milioni fatti registrare nel 2018; raggiunti inoltre circa 105 milioni di investimenti (nel 2018 erano 84 milioni di euro).





I primi frutti delle acquisizioni



Su tutti i principali numeri di bilancio influiscono positivamente le ultime acquisizioni del gruppo, effettuate principalmente in Veneto, e su cui ha lavorato con intensità il management del gruppo, a partire dal Ceo Johann Wohlfarter e dal Chief Strategy Officer Paolo Vanoni, sulla base di un presupposto molto semplice: con l’aumento della competitività sul mercato energetico, Alperia – pur mantenendo un forte legame col territorio altoatesino – dovrà cercare di fare massa critica guardando a tutta l’Italia. Sono andate in questa direzione le acquisizioni in Veneto del 70% di Sum (vendita di energia elettrica e gas) e di Bartucci, specializzata in efficienza energetica; poi la scorsa estate è arrivata anche quella del gruppo Green Power, quotata sul listino Aim Italia. Il rapporto tra posizione finanziaria netta ed Ebitda, va ricordato, a fine 2019 era calato a 1,7 volte consentendo – precisa la società – «un’ottima flessibilità finanziaria per le scelte di investimento future». Tra queste c’era anche un possibile ruolo, con l’ipotesi di un tandem con la trentina Dolomiti Energia, come partner di Agsm Verona-Aim Vicenza. Per il riassetto, Alperia ha messo sul tavolo le proprie prerogative di multiutility superdigitale – modello che intendeva replicare in Veneto – ma alla fine le due aziende hanno scelto di trattare una partnership con A2A.