Alphabet e Microsoft meglio delle attese, anche se pesano le tensioni economiche

Alphabet e Microsoft riportano risultati trimestrali in sostanza migliori delle attese e capaci di offrire prove di resistenza alle crisi dell’hi-tech. Ma la loro performance risente dell’indebolimento dell’economia, che danneggia le entrate pubblicitarie dell’una e i servizi clould e i software dell’altra. Wall Street nel dopo mercato, nell’esprimere le prime valutazioni, ha premiato i titoli, spingendo Alphabet, sostenuta anche dall’annuncio di un nuovo piano di buyback di titoli propri da 70 miliardi, in rialzo fin del 4%, poi ridimensionato all’1,6 per cento. Microsoft ha fatto ancora meglio, salendo dell’8,4 per cento. I risultati sono parsi agli investitori scacciare quantomeno le ombre più pessimiste.

Alphabet, 15 miliardi di utili

Il primo trimestre dell’anno per Alphabet si è chiuso con profitti scivolati a 15,05 miliardi da 16,44 miliardi, pari a utili per azione di 1,17 dollari contro gli 1,07 attesi. Le entrate sono lievitate del 3% a 69,79 miliardi, oltre i 68,9 previsti. La cruciale raccolta pubblicitaria, che rappresenta tuttora gran parte del business, ha superato le attese totalizzando 54,55 miliardi, Ha tuttavia registrato una flessione rispetto all’anno scorso. La controllata YouTube nei video, particolarmente sotto osservazione perchè sconta la concorrenza di TikTok, ha intascato 6,69 miliardi, rispettando le attese .

La battaglia su AI

La divisione Search and Other ha generato entrate per 40,36 miliardi, in leggero rialzo. Ha lanciato un nuovo chatbot con AI battezzato Bard, scottata dalla scommessa di Microsoft su ChatGPT per il suo motore di ricerca Bing. Il duello, che si presenta arduo e costoso, appare però agli inizi e aperto a ogni esito: Samsung, è venuto alla luce nei giorni scorsi, starebbe considerando di cambiare l’opzione di default per la ricerca sui propri gadget a Bing da Google. Un potenziale schiaffo per il marchio che finora controlla il 90% del mercato del search.

Il cloud

Nel business dei servizi cloud, sui quali paga ritardi, l’azienda ha strappato un utile operativo di 191 milioni, ribaltando passate perdite. Le revenue di Google Cloud sono però state pari a 7,45 miliardi, meno dei 7,49 anticipati.

Outlook e tagli

“L’outlook rimane incerto”, ha ammesso nella conference call sui risultati il direttore finanziario Ruth Porat. Non a caso Alphabet, per fare i conti con le pressioni, ha avviato di recente, come altri colossi tech e digitali, una drastica ristrutturazione e piani di risparmio, annunciando il taglio di 12.000 posti di lavoro. Gli oneri trimestrali legati ai licenziamenti e riduzioni degli spazi per uffici sono stati di 2,6 miliardi.