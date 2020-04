Alphabet resiste al virus: entrate in rialzo del 13%

Alphabet ha battuto le attese, ferme a 40,8 miliardi. Se le inserzioni su Google hanno mostrato di risentire della retromarcia della spesa pubblicitaria di molti settori cruciali, quali viaggi e turismo, la raccolta della piattaforma video YouTube, pur ridimensionata, è riuscita a crescere del 33% a 4,04 miliardi. La pubblicità ha contato per 33,8 miliardi delle entrate, pari all’82% del totale. In altre attività, le cosiddette Other Bets, le scommesse più rischiose da Waymo a Google Fiber hanno sofferto cali del 21% nelle revenue e balzi del 29% delle perdite. Dove i lockdown in casa hanno invece gonfiato la domanda di servizi e contenuto, Alphabet ha fatto bene: Google Cloud è cresciuta del 52% a 2,78 miliardi. Le applicazioni scaricate per Android sono aumentate del 30% tra febbraio e marzo. Google Classroom è usato da cento milioni di studenti e insegnanti, il doppio di inizio marzo. Il titolo a Wall Street ha guadagnato nel dopo mercato circa l'8% davanti alla prova di resistenza.

Le nubi però si addensano, soprattutto sulla pubblicità che resta il motore cruciale del business: Morgan Stanley ha pronosticato che le inserzioni digitali soffriranno questa crisi più di quanto non avessero risentito della debacle del 2008. EMarketer si aspetta che nella sola prima metà dell'anno la spesa in pubblicità digitale display cadrà tra il 5,5% e il 18%, mandando in fumo tra gli 8 e i 13 miliardi, contro attese di aumenti del 19% ancora a inizio marzo.