AlphaTauri accelera sull’espansione all’estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Con la recente inaugurazione di un flagship a Londra AlphaTauri continua la sua espansione globale. Si tratta del primo negozio interamente di proprietà in Gran Bretagna e segna l’ingresso del brand - già disponibile nel Regno Unito tramite e-commerce - nella vendita al dettaglio britannica. Questo negozio porta il numero dei punti vendita di proprietà a quattro. Il primo store a Salisburgo è stato aperto nel 2016, così come quello di Graz che nel 2021 è stato ampliato; segue l’inaugurazione di Vienna.

«Il nostro obiettivo è implementare la visione del marchio a livello internazionale e stabilire una presenza globale. L’apertura del primo flagship store di Londra è un’altra importante pietra miliare nella nostra strategia di crescita - spiega Ahmet Mercan, ceo di AlphaTauri -. Siamo soddisfatti di come abbiamo chiuso il 2022. Abbiamo affrontato bene la crisi seguita alla pandemia e le nostre collezioni stanno ricevendo feedback positivi dal mercato. Per il 2023 abbiamo importanti piani di sviluppo: vogliamo entrare in nuovi mercati e acquisire nuovi partner retail in venti Paesi. Monitoriamo continuamente le dinamiche internazionali per reagire rapidamente ai cambiamenti e modificare il nostro approccio se necessario».

Loading...

I mercati principali del brand di moda fondato da Red Bull nel 2016 restano i Paesi a lingua tedesca seguiti dal Benelux, mentre aree di sviluppo promettenti sono il Giappone e il Regno Unito. Gli Stati Uniti sono un altro obiettivo.

Internazionalizzazione a parte, il marchio punta sulle sue collaborazioni, come quella di lunga durata con la Formula 1 di cui è main sponsor. A suggellare la partnership tra moda e motori, nel nuovo negozio di Londra viene esposta un’auto da corsa di Formula 1 della Scuderia AlphaTauri, assemblata da parti originali.

L’innovazione è uno dei cardini dello sviluppo delle collezioni AlphaTauri, che per l’autunno-inverno 2023 propone combinazioni di materiali diversi. Nei capi di maglieria, fibre naturali come lana, cashmere e Tencel si combinano con l’alta qualità dei filati tecnici come il Sorona. Tessuti che si possono trovare anche in altre categorie di prodotti, tra cui i capispalla, dove tessuti dall’aspetto tattile naturale come lana, feltro, teddy sono combinati con tessuti di nylon e il Taurobran - tessuto signature di AlphaTauri -, una membrana a tre strati impermeabile e traspirante. Ancora, i pezzi di maglieria 3D sono realizzati in un unico pezzo senza cuciture.