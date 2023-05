Alpine A110

Se il superbollo venisse abolito, i proprietari della Alpine potrebbero risparmiare 726 euro anno, a cui aggiungere i 720 euro di bollo. La A110 conserva il DNA di Alpine, riproponendo in chiave contemporanea i principi alla base del successo del brand: un'esperienza di guida esaltante per tutti, tutti i giorni. La nuova generazione della A110, disponibile in quattro diverse varianti, ciascuna con una propria anima specifica, si avvale dell'esperienza di Alpine nel mondo delle competizioni per offrire soluzioni ad elevato contenuto tecnologico, come ad esempio l’innovativo telaio in alluminio per la massima leggerezza. Gli ingegneri hanno prestato particolare attenzione allo sviluppo aerodinamico, attuando soluzioni tecniche derivate direttamente dalla Formula 1. La A110 è equipaggiata con un fondo piatto integrale e un diffusore posteriore capaci di garantire una maggiore stabilità e la massima maneggevolezza. Montato in posizione centrale posteriore, il motore turbo a quattro cilindri rappresenta il cuore pulsante della A110. Nel dettaglio la versione selezionata è la A110 R, una coupé 2 porte 2 posti lunga 418 cm, larga 180 cm, alta 125 cm a 196 litri. Nella versione A110 R è spinta dal motore a benzina di 1.798 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 221 kw (300 cavalli) ed una coppia massima di 340 Nm a 2.400 giri/min. La trazione è posteriore. Il serbatoio ha una capienza di 45 litri. Le emissioni di CO2 sono di 157 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 285 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.082 kg.



