Alpine A110 Pikes Peak: la sportiva francese pronta per la conquista della cronoscalata americana

Una nuova sfida per Alpine. Il marchio sportivo francese è da sempre alla ricerca di prestazioni e performance: dai primi impegni di Jean Rédélé alle sfide odierne, il Dna della marca è sempre forte e presente. Questa ricerca delle prestazioni porta il brand a puntare sempre più in alto, appunto alla vetta.

Alpine alla Pikes Peak: una delle cronoscalate più antiche al mondo

Gara di fama leggendaria, la Pikes Peak International Hill Climb è una delle più antiche corse automobilistiche ancora disputate negli Stati Uniti. Questo monumento dello sport, che si corre sulle montagne Rocciose dal 1916, è andato incontro a tante evoluzioni nel giro di un secolo, pur restando una delle più belle sfide sportive che ci siano.

Affettuosamente soprannominata “the race to the clouds”, questa cronoscalata propone un percorso di 19,93 km scandito da 156 curve, con partenza a 2.865 metri di quota e arrivo circa 1.440 metri più in alto. Qui tutto è messo a dura prova… meccanica, fisico e nervi. La differenza di pressione dell'aria ha un impatto soprattutto sulla potenza dei motori per tutto il percorso, mentre i piloti devono spesso affrontare strade particolarmente polverose, condizioni climatiche variabili, diverse esposizioni al sole, curve cieche e l'immancabile minaccia dei burroni.

Alpine sfida le montagne americane

Negli anni la cronoscalata Pikes Peak diventato un imperdibile appuntamento del motorsport, si tratta di una gara diversa, particolare e specifica su un terreno molto atipico, ma questo non fa che rendere la sfida ancora più motivante per i numerosi team che vi partecipano. E l'obiettivo per Alpine è di scrivere il proprio nome nell'albo di questa gara.

Alpine A110 Pikes Peak è stata appositamente progettata per l'evento: si tratta di un'auto versatile e performante.