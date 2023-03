Alpine A110 San Remo 73: una nuova edizione per celebrare la storia nei rally

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una storia nei rally indimenticabile. Dopo Alpine A110 Tour de Corse 75 svelata nel 2022, la serie limitata A110 San Remo 73 rende omaggio al glorioso passato nei rally. Con questa nuova edizione, Alpine celebra il cinquantesimo anniversario di un momento storico del brand nel motorsport: la vittoria al Rally di Sanremo, ma anche il titolo Costruttori conseguito nel Campionato del Mondo Rally. Se il richiamo al passato è chiaro e l'omaggio inequivocabile, questa serie numerata di 200 esemplari è soprattutto moderna e distintiva ma anche rievocativa.

Alpine A110 San Remo 73: la reinterpretazione di una leggenda

Ispirata alla mitica Alpine A110, che ha vinto il Rally di Sanremo nel 1973, questa nuova serie limitata si distingue per il design moderno e singolare abbinato ad agilità e prestazioni, grazie al suo telaio e al motore da 300 cv. Alpine A110 San Remo 73 presenta elevata attenzione ai dettagli sia all'esterno che all'interno.Con l'inedita carrozzeria nella tinta originale Caddy Blue, i montanti del tetto neri e il tetto in carbonio rosso, la serie limitata A110 San Remo 73 reinterpreta la leggendaria livrea della storica berlinette del 1973. La firma tematica “San Remo 73” apposta su cofano, porte e paraurti posteriore è completata da elementi in bianco e nero sulle porte. A tutto ciò si aggiungono i cerchi da 18 pollici Grand Prix Bianco brillante, le pinze Brembo color antracite, le maschere dei proiettori anteriori nere nonché i loghi dei parafanghi e i monogrammi Alpine nero lucido.Nell'abitacolo i sedili sportivi Sabelt Racing riportano la firma tematica ricamata “World Champion 73” e presentano un rivestimento in microfibra sottolineato da cuciture grigie e sono già predisposti per cinture da corsa a sei punti (come quelle montate sulla A110 R). L'atmosfera sportiva è completata dalla pedaliera e dal poggiapiedi del passeggero in alluminio e dai tappetini Alpine. I pannelli delle porte sono caratterizzati da due strisce tematiche bianche e nere.

A110 San Remo 73: solo 200 esemplari celebrativi

Alpine A110 San Remo 73 è un'edizione limitata a 200 esemplari in tutto il mondo e si contraddistingue dalla targa “Serie limitata A110 San Remo 73” numerata da 1 a 200. Questa edizione speciale dispone anche una ricca dotazione di equipaggiamenti, come impianto frenante ad alte prestazioni, scarico sportivo attivo, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e retrovisore interno con funzione auto-oscurante, assistenza al parcheggio posteriore e anteriore, Parking Camera, impianto Audio Focal e Alpine Telemetrics.In Italia è già ordinabile al prezzo di 90mila euro.

Sanremo 1973: la consacrazione nei rally

A110 San Remo 73 celebra il mitico modello che ha consacrato per la prima volta Alpine nel Campionato del Mondo Rally. Nel 1973, le Alpine dominano il Campionato del Mondo Rally con quattro vittorie dopo nove gare. Le berlinette sono tra le favorite della decima gara in calendario, il Rally di Sanremo, che ha alcune strade in comune con il percorso di Montecarlo, rendendolo un terreno misto, favorevole alle berlinette, per non parlare del vantaggioso rapporto peso/potenza.Sulle strade italiane, l'Alpine con il numero 1 sulle fiancate conclude la prima tappa con oltre 5 minuti di vantaggio, grazie ad una strategia degli pneumatici più rischiosa ma vincente. Con un ritardo di oltre 9 minuti rispetto al leader, alla partenza della seconda tappa, l'Alpine numero 5 ottiene i tempi migliori e recupera il ritardo, una prova speciale dopo l'altra, piazzandosi terza in classifica generale dietro alla Fiat 124 e all'Alpine n. 1, che conclude il Rally di Sanremo con oltre 6 minuti di vantaggio sugli altri concorrenti. Questo decimo round è quello che ha suggellato definitivamente la vittoria del titolo mondiale Costruttori per Alpine. L'iconica livrea blu, bianca e rossa, con strisce nere e bianche, è quella del titolo mondiale. Questa grafica, diventata mitica, è reinterpretata da Alpine nel 2023, rendendo omaggio al cinquantesimo anniversario della sua vittoria nel Campionato Rally.