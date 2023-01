Alpine A110R: la prova su strada della sportiva “radical” con passaporto francese

Al posteriore spiccano il vistoso diffusore in carbonio e fibra di vetro nonché il terminale di scarico a doppia parete in stampa 3D per isolare i gas di scarico e proteggere i componenti adiacenti.

Interni racing ma con dettagli troppo cheap

All'interno dell'abitacolo i passeggeri sono accolti in sedili monoscocca Sabelt interamente progettati in fibra di carbonio che riducono di ben 5 kg il peso dell'auto rispetto a quelli montati sulla A110S. Entrambe le sedute sono dotate di cinture di sicurezza a sei punti, che fanno molto racing e omologate per la strada ma poco funzionali per un uso normale. Infatti, queste non sono dotate del classico sistema di tiraggio che permette di girarsi nelle rotonde o quando ci si immette in un dare precedenza.

Nonostante si tratti di una sportiva piuttosto costosa (il listino parte da 107mila euro), purtroppo ci sono dettagli un po’ cheap: come le plastiche attorno alle bocchette d’aerazione o, ancora, nel tunnel centrale. Inoltre, stona la leva (ingombrate) per i comandi della radio presenti dietro al volante, questa in stile Renault. E, sempre nello stile della casa francese, sono il display al centro della plancia che risulta essere piccolo e con una grande cornice e la chiave: sottile e senza personalità rispetto all'auto.

Motore termico da 300 cv. Forse l'ultima Alpine non elettrica

In attesa dell'arrivo della prima Alpine elettrica, continuiamo a goderci la “classica” a motore termico che è in grado di regalare sempre grandi emozioni. Il powertrain è sempre lui: il benzina quattro cilindri turbo 1.8 litri da 300 cv. Questo dispone di una coppia massima di 340 Nm disponibile a partire da 2.400 giri/minuto, mentre la potenza massima di 300 cv è raggiunta al regime di 6.300 giri/minuto. Infatti, alla guida abbiamo notato che dai circa 3.000 giri/min in su l'auto ha una risposta eccezionale. Il cambio è un doppia frizione a sette rapporti.

La funzione di partenza automatica Launch Control permette di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, per una velocità massima di 285 km/h. Prestazioni che la pongono chiaramente in pole position all'interno della gamma A110.