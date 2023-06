Alpine A424_β, l’inedita che sarà in gara alla Le Mans 2024

L'edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans è stata l'occasione per il marchio francese per presentare la nuova Hypercar che sarà in pista nel 2024. L'A424_β inaugura questo nuovo capitolo attingendo al patrimonio maturato nelle corse per quanto concerne l'esperienza e la tradizione attingendo al DNA del marchio. Il design rivela gli spunti stilistici dei futuri modelli di serie. Il telaio in fibra di carbonio è stato progettato da Oreca. Troviamo poi sospensioni a doppio triangolo push-rod e servosterzo elettrico. Il peso che può variare a seconda del BoP che sta per Balance of Performance è di 1.030 kg. Il powertrain è composto da un V6 turbo di 3,4 litri di cilindrata da 500 kW / 675 CV abbinato ad un elettrico Bosch da 50 kW. Il cambio è un Xtrac trasversale a 7 rapporti. L'auto è stata sviluppata da Alpine insieme al team Signatech.



