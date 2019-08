Alpine, arriva la “cattiva” A110S con quasi 300 cavalli

Il ritorno di Alpine

La rinascita di Alpine comincia nel 2012. Quattro anni dopo la show-car Alpine Vision esordisce pubblicamente nel Principato di Monaco. Nel 2017 l'A110 Première Edition viene presentata al Salone dell'Auto di Ginevra, prima di comparire negli showroom verso la fine di quello stesso anno. Il rilancio di Alpine viene concepito come una business unit indipendente, reattiva e in rapida evoluzione sotto l'egida del Gruppo Renault, con team dedicati a livello di design e ingegneria



Sold out nel giro di soli cinque giorni dall'apertura degli ordini, l'A110 Première Edition viene seguita da altre due versioni dell'A110 nel 2018. Denominate Pure e Légende, le due nuove Alpine sono meccanicamente identiche all'A110 Première Edition e fedeli agli stessi principi di leggerezza e compattezza, ma, grazie a finiture degli interni, design delle ruote, opzioni di tinte per la carrozzeria ed equipaggiamenti specifici, presentano caratteristiche distintive. Mentre l'A110 Pure è destinata a vivere sui tornanti di montagna, l'A110 Légende è la granturismo della gamma che mette in risalto la possibilità di essere utilizzata tranquillamente nella vita quotidiana.



Tutte le versioni dell'A110 vengono realizzate presso lo stabilimento Alpine di Dieppe, nel nord della Francia. Originariamente costruito dal fondatore di Alpine, Jean Rédélé, nel 1969 il sito è stato modernizzato e migliorato per poter produrre il nuovo veicolo. Oggi l'A110 è commercializzata in 16 mercati in tutto il mondo, con 58 concessionarie solo in Europa.



Un Dna senza tempo

Alla base della nuova A110 ci sono gli stessi principi tecnici che erano stati stabiliti per la prima volta da Jean Rédélé 64 anni fa e che, da allora, risultano chiari ed evidenti in tutti i modelli Alpine, che si tratti di auto da corsa o da strada. Le Alpine devono le loro performance più alla compattezza, alla leggerezza e all'alto rapporto peso/potenza che ai propulsori estremamente potenti e ai pneumatici molto larghi.

Un principio fondante di Alpine è il fatto di attribuire maggior importanza al piacere di guida rispetto ai tempi al giro, alla velocità massima e alla capacità di accelerazione. Altra cosa importante: le auto Alpine devono essere confortevoli e adatte anche per l'utilizzo quotidiano, cosa vera in particolare per la nuova A110. A tale scopo, hanno in dotazione standard: climatizzatore, navigatore satellitare, cruise control, connettività per smartphone e radio Dab, ma anche dispositivi di sicurezza che comprendono airbag, Abs, controllo della trazione (Tcs) e della stabilità (Esc).