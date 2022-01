Alpine, l'era elettrica parte nel 2025 con un crossover sportivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alpine entra nel vivo del piano Renaulution definita da Luca de Meo, CEO del gruppo Renault, e annuncia il primo dei suoi tre modelli elettrici. Si tratta di un crossover, definito al momento solo come GT, che vedrà la luce nel 2025. Gli altri due saranno una vettura compatta e l'erede dell'attuale sportiva 110 e arriveranno subito dopo, ovvero nel 2026.

Il nuovo modello unirà il know-how dell'Alpine nel mondo delle corse e l'esperienza del gruppo Renault a livello di veicoli elettrici, unendolo alla tradizionale eccellenza del brand in fatto di auto sportive. L'introduzione del crossover GT al 100% elettrico comporterà investimenti nel sito di Dieppe in Normandia, da oggi ribattezzato Jean Rédélé in onore del fondatore di Alpine, per potervi accogliere la recentissima architettura elettrica CMF-EV, oltre che i nuovi impianti necessari per produrre vetture con contenuti ed equipaggiamenti inediti per questo segmento di mercato.

La notizia è stata data da Luca de Meo a Dieppe alla presenza del Ministro francese dell'Economia, delle Finanze e della Ripresa Bruno La Maire, del CEO di Alpine Laurent Rossi e del pilota di Alpine F1 Team Esteban Ocon.