Alpine, più potenza e tre versioni per la rinnovata A110

La sportività nel gruppo Renault si chiama Alpine. E se in pista questo vuol dire Formula 1 e corse di durata, su strada c’è la A110, la piccola coupé 2 posti a motore centrale e a trazione posteriore che, a quattro anni dal debutto, si rinnova differenziandosi in tre allestimenti che esaltano tre aspetti della sua ricca personalità.

Oltre all’“originale”, ci sono ora anche le versioni GT e S che presentano caratterizzazioni estetiche e tecniche specifiche. Per tutte c’è un nuovo sistema infotelematico con schermo da 7” aggiornabile over-the-air mentre rimane immutato l’hardware di base, ovvero la scocca completamente in alluminio – realizzata in Italia dalla Cecomp di Torino – sul quale è montato in posizione trasversale il noto 4 cilindri 1,8 litri turbo accoppiato ad un cambio doppia frizione a 7 rapporti. Per le nuove versioni la potenza sale da 252 a 300 cv con una diversa curva di erogazione mentre i freni Brembo hanno dischi anteriori maggiorati da 296 a 320 mm. La GT ha le pinze in blu, la S le ha arancioni e ha ricevuto le maggiori attenzioni.

All’interno troviamo la microfibra sui sedili Sabelt Sport e sul volante mentre più approfondito è stato il lavoro su sospensioni e aerodinamica. L’assetto è ribassato di 4 mm e più rigido del 50%, gli pneumatici più larghi e con il pacchetto aerodinamico (splitter, carenatura inferiore e alettone posteriore) si ottiene una downforce di 141 kg e la possibilità di arrivare fino a 275 km/h rispetto ai 260 km/h della S di serie.

Le altre due versioni rimangono invece limitate a 250 km/h. Sulle varianti da 300 cv si può avere il tetto in carbonio (1,8 kg), sulla S anche verniciato nero a contrasto, magari su una delle 22 tinte “Heritage”.

Quel che conta per gli appassionati è che, con un peso intorno a 11 quintali, le nuove A 110 hanno un rapporto peso/potenza di 3,7 kg/cv e uno 0-100 km/h in di 4,2 s. contro i 4,5 della versione “base”. A migliorare il coinvolgimento acustico contribuiscono il sistema di scarico attivo e il launch control che, per offrire una tonalità più rauca, taglia l’alimentazione ad un cilindro negli istanti che precedono la partenza.