Alpine, la showcar A290_β apre ufficialmente l'era elettrica del brand sportivo francese

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Alpine entra nel vivo del piano Renaulution definita da Luca de Meo, CEO del gruppo Renault, annunciando il reveal di una showcar che anticipa il suo prrmo modello elettrico, che arriverà l'anno prossimo. Per ora il brand sportivo dell'Allenaza Renault-Nissan-Mitsubishi anticipa solo il nome A290_β e un'oscura immagine dalla quale, però, si può notare la silhouette della vettura, quasi speculare a quella dell'annunciata Renault 5 E-Tech Electric, che debutterà anch'essa nel 2024, molto facilmente prima dell'interpretazione firmata Alpine.

L'A290_β (si pronuncia beta) rispetta la strategia di naming dell'Alpine che comprende la lettera A seguita da tre numeri. Il primo numero corrisponde alla dimensione del veicolo, mentre il 90 identifica i modelli del brand polivalenti della Marca β si riferisce ai beta test utilizzati nel mondo del software, insomma la versione che precede quella versione finale. L'A290_β anticipa il primo tre modelli elettrici dell'Alpine, gli altri due già annunciati sono un crossover, definito al momento solo come GT, e l'erede dell'attuale sportiva 110 e arriveranno entro il 2026.

L'Alpine accompagna il reveal della showcar con un concorso, sebbene destinato a chi assisterà alla gara di Formula 1 di Baku in Azerbaigian dove è impegnata la monoposto A523 e alla prova endurance 6 Ore di Spa Francorchamps in cui gareggia l'A470. Infatti, leggendo il QR presente sulle vetture in gara potrà partecipare all'estrazione che dà modo di assistere alla presentazione ufficiale dell'A290_β, che si terrà a Bristol il 9 maggio.