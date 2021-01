Alpine, tre elettriche e debutto in Formula 1 Nuova collaborazione tra la casa del gruppo Renault con Lotus. Previsti tre modelli di sportive a ioni di litio e una monoposto di F1 di Simonluca Pini

Alpine ha svelato un lungo elenco di novità, a partire da tre nuovi modelli completamente elettrici fino al debutto nel mondiale di Formula 1 del brand sportivo del grupp Renault. Il nuovo piano presentato da Luca de Meo prevede l'unione di Alpine Cars, Renault Sport Cars (Rsc) e Renault Sport Racing (Rrs) sotto il brand Alpine. Tra le novità arriva anche la nuova collaborazione con Lotus, nata per lo sviluppo delle nuove auto elettriche a marchio Alpine. Obiettivo del nuovo piano è portare Alpine ad essere redditiva per il 2025, grazie anche all'attività del Motorsport.



Alpine: compatta, crossover e nuova A110 elettrica



Alpine presenterà tre novità completamente elettriche, andando così a seguire il nuovo corso del Gruppo Renault. La prima sarà una compatta sportiva (Segmento b) basata sulla piattaforma Cmf-B EV dell'Alleanza spinta da un motore a zero emissioni. La seconda novità Alpine sarà un crossover sportivo di segmento C elettrico basato sulla piattaforma Cmf-EV. La terza sarà l'erede dell' Alpine A110 sviluppata con Lotus e ovviamente 100% elettrica. Nell'ambito dello sviluppo della Business Unit Alpine, il Gruppo Renault e il Gruppo Lotus hanno firmato un protocollo di intesa per porre allo studio diversi ambiti di collaborazione, tra cui lo sviluppo congiunto di un'auto sportiva elettrica.

I team Alpine e Lotus condurranno uno studio di fattibilità completo per l'ingegneria, la progettazione e lo sviluppo in comune di questo modello avvalendosi delle risorse, delle competenze e delle infrastrutture delle rispettive sedi in Francia e Regno Unito. «La nuova entità Alpine associa tre marche che vantano risorse e settori d'eccellenza distinti per farne un'unica azienda autonoma. Il know-how del nostro stabilimento di Dieppe e l'eccellenza a livello di ingegneria dei nostri team di Formula 1 e di Renault Sport brilleranno nella nostra gamma al 100% elettrica e tecnologica proiettando così il nome di Alpine nel futuro. Saremo presenti in pista e sulle strade, autentici e high-tech, rivoluzionari e appassionati» ha dichiarato Laurent Rossi, Direttore Generale Alpine.



Alpine A521, Monoposto 2021



Guidata da Fernando Alonso e Esteban Ocon, la nuova Alpine A521 prenderà parte al mondiale 2021 di Formula 1. Battezzato Alpine F1 Team, la squadra con sede a Enstone scenderà in pista a metà per la prima volta in Bahrein a metà marzo in occasione dei test invernali. La livrea per ora non è definitiva ma sarà molto simile a quella presentata in occasione della presentazione del piano industriale del Gruppo Renault.