Alpinisti, campioni e appassionati descrivono la loro discesa perfetta

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

Ci sono persone per le quali – ne abbiamo scelte sette, sottoscritto incluso – quando si tratta di surfare neve fresca o incidere binari su piste battute, l'esperienza interiore e quella esteriore si sommano. La mente e il corpo sviluppano un'energia unica che si manifesta nella discesa che si è convinti essere perfetta, ovvero capace di trasferire quel benessere esistenziale che si raggiunge sempre più di rado con ogni esperienza. Ciascuno ha il suo mezzo per portarsi al vertice: funivia, elicottero, pelli, motoslitta. Ciascuno la sua ora, la sua temperatura ideale, la sua condizione di neve: fresca, barrata, sfatta. Ma riguardando il pendio, sai di averlo sceso e quello che hai provato nel mentre è sintetizzato in puro piacere da condividere. Stefano Colombo, Hervé Barmasse, Matteo Bramani, Giorgio Rocca, Lorenzo Boglione, Kristian Ghedina e infine io, vi raccontiamo dove, come e quando, ne vale davvero la pena.

Stefano Colombo. Global sales marketing manager di Colmar, punta sull'eliski a Thompson Pass, in Alaska.

Loading...

Su un altro pianeta

Sono solo 900 metri di altezza, ma Thompson Pass in Alaska è scolpito nella mente di Stefano Colombo, global sales marketing manager di Colmar. Terza generazione alla guida del brand che ha vestito l'Italia sulla neve e la nazionale francese di Coppa del Mondo, Stefano è cresciuto sulle piste di Madonna di Campiglio. «Volevo provare un altro pianeta, una diversa consistenza, un posto nel quale muovermi a spanne, senza punti di riferimento, solo la neve. Volevo un'emozione unica da portare dentro per sempre. Così ho scelto l'eliski in Alaska e per giorni mi sono dato del matto. Quando sei in un luogo dove solo l'elicottero può farti sciare, compri un pacchetto di ore di volo. Peccato che le condizioni atmosferiche per utilizzarle non si verificano sempre. Così capita che ti trovi in una giornata di sole con i piloti che insistono per fare più “corse” possibili. Dopo sedici discese, avevo esaurito le forze e mi sono completamente lasciato andare. Sentivo il mio corpo che fluttuava, la neve mi accompagnava, i movimenti erano ancora morbidi e coordinati, scendevo guardando il tramonto che divideva due ghiacciai. Ho pensato: sono felice».

Hervé Barmasse. Alpinista, non vede l'ora di provare la nuova discesa libera sotto il Piccolo Cervino.

Una discesa da brivido

Hervé Barmasse è uno degli scalatori italiani più esperti e celebrati, quarta generazione di guide con zaino, piccozza, sci d'alpinismo e pelli sempre pronte. Cervino. La montagna leggendaria (Rizzoli) è il suo ultimo libro, dedicato all'habitat naturale che predilige, la Gran Becca, sulla quale ha aperto diverse vie. «Eppure voglio sorprendervi, se penso a una pista che mi darà i brividi, l'immagine è quella della nuova discesa libera che sarà inaugurata nel 2023. Con partenza dalla Gobba di Rollin a 3.700 metri, con alle spalle il Piccolo Cervino, e giù fino a Laghi Cime Bianche a 2.800, toccando i 135 chilometri orari, attraversa il Plateau Rosà, cingendo alto quel panettone di rocce e dando vita a una pista unica che parte in Svizzera e finisce in Italia. Una gara con due super salti a un passo dal cielo. Non sono un uomo di velocità e penso che molti atleti dovranno presentarsi allo start dopo qualche giorno di acclimatamento in quota, ma trovo affascinante vedere rinascere il passato con questa competizione su una traccia inesplorata. Quarant'anni fa Cervinia aveva una gara di slalom in Coppa e poi c'era l'Azzurrissimo, il gigante lungo, oggi il Ventina, domani questa nuova avventura».

Matteo Bramani. Vicepresidente di Assosport, nel board di Vibram, ama sciare ad Asahidake, in Giappone.

Attenti a non annegare

Matteo Bramani, vicepresidente di Assosport, è nel board dell'azienda di famiglia Vibram, che produce le suole da montagna più famose del mondo, dove segue lo sviluppo del brand. Suo nonno inventò il “carrarmato” che portò gli scarponi degli italiani in cima al K2. Grande appassionato di freeride, racconta: «Il mio habitat invernale è il Giappone. La bassa percentuale di umidità e le correnti del Pacifico rendono la neve incredibilmente soffice e leggera. Le montagne hanno conformazioni morbide quasi prive di creste e questo evita le valanghe. Si scia tra gli alberi, conifere di larici completamente bianche che creano labirinti magici. Tutto questo è Hokkaidō, isola che fronteggia la costa russa e termina con lo stretto di La Pérouse. A nord-ovest della città principale Sapporo, c'è Asahidake, un vulcano di quasi 2.300 metri con una sola funivia. Da dicembre a marzo, è la porta per il paradiso di un certo modo di fare freeride: il powder slopes totale. Dalle 9 alle 16 si vive nel più completo fuoripista con ottime condizioni di visibilità. Unica cosa, attenzione a non farvi prendere troppo dall'entusiasmo. Io mi sono ritrovato a nuotare nella profondità della neve, praticamente mi tenevo a galla agitando le braccia con la polvere sotto la linea delle spalle. Dico sul serio: si rischia di annegare».