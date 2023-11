Alpitour, sul tavolo di Goldman 15 interessati: tutti dall’estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Si scaldano i motori per la vendita del gruppo Alpitour World: le prime manifestazioni d’interesse sono arrivate sul tavolo dell’advisor Goldman Sachs e del gruppo Tip ed entro fine anno sono attese le offerte.

E, secondo le indiscrezioni, ci sarebbero 15 soggetti interessati, quasi tutti dall’estero: pochissimi i fondi di private equity, se non quelli specializzati nel settore come ad esempio Certares, già attivo sul dossier Ita, fino a multinazionali come la tedesca Tui e Wamos, gruppo del turismo con una forte presenza nel Sud Europa, in particolare in Spagna, Portogallo e Italia.

Loading...

Non è invece in lizza, almeno al momento, il gruppo Msc della famiglia Aponte, che i rumors indicavano come potenziale interessato. Oltre un mese fa il presidente esecutivo di Msc Cruises, Pierfrancesco Vago, aveva dichiarato: «Se dovessero contattarci un’occhiata la daremmo. Così come facciamo continuamente con le proposte che riceviamo. Il che non vuol dire che poi il business si fa».

Tra le manifestazioni d’interesse giunte a Goldman Sachs ci sarebbero anche quelle per singole attività del gruppo, che sarebbero tuttavia state rifiutate.

I tempi

Ora le manifestazioni d’interesse iniziali si dovranno trasformare in offerte concrete entro fine anno. Del resto, il processo competitivo iniziato nelle scorse settimane con l’incarico assegnato a Goldman Sachs per la cessione del gruppo Alpitour è conseguenza diretta dei sondaggi iniziati nei mesi scorsi con multinazionali e conglomerate estere.