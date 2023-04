Alstom cade ancora a Parigi dopo l'uscita del cfo Martinez

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scivolone di Alstom alla Borsa di Parigi, che ha decisamente male accolto la notizia dell’uscita del cfo Laurent Martinez in direzione di Orange. Il titolo del produttore di treni e infrastrutture ferroviarie resta così in rosso dopo il - 5,4% registrato giovedì e porta al 14% la perdita da inizio mese. Giovedì, dopo la chiusura della seduta, il gruppo di tlc Orange ha annunciato che dal prossimo primo settembre il direttore finanziario sarà Laurent Martinez, che finora ha coperto lo stesso incarico presso Alstom. La notizia ha indotto gli analisti di Deutsche Bank ad abbassare la raccomandazione sul titolo Alstom a "conservare" da "acquistare", pur mantenendo l’obiettivo di prezzo di 30 euro. Db rileva che l’uscita del Cfo suscita incertezze aggiuntive, in particolare riguardo il dossier Bombardier Transportation, si chiede se gli obiettivi finanziari di Alstom saranno mantenuti e teme che vi siano perturbazioni nella comunicazione con Moody’s. Poiché l’integrazione di Bombardier – acquistato nel gennaio 2021 con un esborso di 5,5 miliardi di euro – si presenta complessa, Deutsche Bank aspetterà che l’equipe dirigenziale di Alstom torni al completo prima di riesaminare il caso.

Anche gli analisti di Citi notano che la partenza del cfo solleva interrogativi per la sua tempistica visto che Bombardier Transportation non è ancora totalmente integrato nel gruppo. Il cfo lascia inoltre prima che Alstom abbia raggiunto gli obiettivi di medio termine per il 2025. «Anche se non pensiamo che la sua partenza segnali che i target vengano cambiati, riteniamo che il titolo possa restare sotto pressione fino al 10 maggio quando saranno annunciati i risultati e la guidance per il 2024», scrivono gli esperti di Citi.