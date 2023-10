Alstom in picchiata a Parigi, pesa il warning sui conti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Alstom in picchiata alla Borsa di Parigi dopo l’avvertimento sui conti del 2023-2024, per cui ora è previsto un cash flow libero pesantemente negativo. Il titolo del costruttore di treni e infrastrutture ferroviarie, nella mattinata di giovedì 5 ottobre, accusa una flessione del 35,5% a 13,83 euro ed è la maglia nera sia dell’indice Cac 40 sia dello Stoxx Europe 600. Alla vigilia, Alstom aveva avvertito che «il flusso libero di cassa dell’esercizio 2023-2024 è ormai atteso nella gamma tra -500 e -750 milioni di euro», mentre in precedenza era stato previsto «significativamente positivo». Il gruppo ha spiegato che l’accelerazione della produzione, il ritardo di un programma di materiali rotabili nel Regno Unito e il rinvio di alcune commesse si sono tradotte con un flusso di cassa libero di -1,15 miliardi di euro nel primo semestre dell’esercizio (chiuso il 30 agosto), di gran lunga peggiore delle attese del mercato. Il warning è arrivato con le informazioni preliminari sul semestre, in cui il gruppo ha registrato un fatturato di 8,3 miliardi di euro contro 8 miliardi nello stesso periodo dello scorso anno, un margine operativo in crescita al 5,2% dal 4,9% e nuove commesse per 8,4 miliardi contro 10,1 miliardi. Il gruppo ha confermato la stima di un aumento dei ricavi nell’esercizio superiore al 5% e di un miglioramento del margine operativo attorno al 6%. Confermati anche gli obiettivi a medio termine annunciati nello scorso maggio. Gli analisti di Oddo Bhf hanno abbassato l'obiettivo di prezzo a 32 euro da 34 euro, pur confermando la raccomandazione 'overperform'. «Bisogna ammettere che il warning è pesante e non è il primo e non aiuta a nutrire fiducia sulla capacità del gruppo di generare un cash flow libero nel tempo», rilevano gli esperti di Oddo che si attendono per il 2023-24 un Fcf pari a -616 milioni per Alstom. Ubs ha invece confermato il target price di 33,5 euro e la raccomandazione di acquisto.