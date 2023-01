Alstom si rafforza in Italia sulla mobilità smart e assume 400 ingegneri e tecnici

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Alstom conferma i piani per l’Italia dove prevede di rafforzare l’occupazione assumendo 400 persone. In uno scenario contraddistinto dalla transizione ecologica, nel suo portafoglio ordini di 85,9 miliardi di euro, Alstom ha tra le sue priorità quella di rispondere alla crescente domanda internazionale di soluzioni di mobilità sempre più moderne e sostenibili.

Le 400 assunzioni in Italia

In Italia il gruppo ha più di 3.500 persone in 10 siti e oltre 30 depositi. Nel 2023, la società ha l’obiettivo di assumere circa 400 talenti. Tra questi ci sono principalmente profili junior e senior provenienti principalmente da facoltà Stem, tra cui matematica, fisica, istituti tecnici superiori elettronici e meccanici della mobilità e le principali ingegnerie: elettronica, informatica, dell’automazione e dei sistemi, delle telecomunicazioni, meccanica e aerospaziale, elettrica, gestionale.

Loading...

La Alstom University

Per garantire l’integrazione e lo sviluppo dei giovani assunti, l’azienda - che ha ricevuto il riconoscimento Global Top Employer - può contare su una solida formazione interna, anche attraverso la sua Alstom University . In media, ogni anno vengono erogate 21 ore di formazione a ciascun dipendente nel mondo. Con un catalogo molto ampio la Alstom University offre esperienze immersive attraverso la realtà virtuale e i suoi campus regionali, ma anche attraverso il metaverso, piattaforme interattive che utilizzano avatar e modelli 3D accessibili da personal computer o utilizzando strumenti per la realtà virtuale. «Oltre al numero di corsi di formazione proposti, poniamo particolare attenzione all’esperienza offerta ai nostri apprendisti e alla loro integrazione in azienda. Nel 2022, Alstom ha ottenuto il riconoscimento “Happy Trainee” in Francia, Canada e Brasile, nonché il riconoscimento “Happy Apprentice” nel Regno Unito. Questo dimostra la volontà dell’azienda di continuare a offrire la migliore esperienza possibile ai nostri tirocinanti e apprendisti», spiega Anne-Sophie Chauveau-Galas, responsabile hr della società.

Il rafforzamento dell’occupazione e la mobilità smart

Il rafforzamento dell’occupazione in Italia servirà per sviluppare soluzioni di mobilità smart e sostenibile. Per rendersi più attrattiva verso i talenti l’azienda offre una vasta gamma di opportunità di carriera in tutte le aree, in particolare nel campo dell’ingegneria, dell’idrogeno ma anche in quello dell’approvvigionamento e della gestione dei progetti. In linea con le tendenze del settore tecnologico, l’ingegneria del software e la sicurezza informatica sono tra le funzioni più innovative.