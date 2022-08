Alt all’affitto d’azienda riqualificato: non rilevano i rapporti tra contraenti

È il rischio che più volte si è cercato di riportare su queste pagine: affermare che esiste in Italia un principio generalizzato di prevalenza della sostanza sulla forma significa mettere nelle mani del Fisco una sorta di arma impropria che porterebbe a riqualificare con una certa disinvoltura le forme giuridiche poste in essere dai contribuenti.

Per fortuna, ci sono dei giudici (di merito) che comprendono che non esiste affatto una norma che dispone, come principio generalizzato, la prevalenza della sostanza sulla forma (andrebbe ricordato ai giudici di legittimità che il principio di capacità contributiva ha bisogno della “mediazione” di una norma di legge, essendo rivolto al legislatore). E che capiscono, ulteriormente, che un conto è l’attività di interpretazione (qualificazione) di un contratto che porta ad individuare l’esatta natura – giuridica – dello stesso. Altro conto, invece, è quello di superare completamente le forme legali adottate dalle parti – che è un’attività di riqualificazione – la quale può essere effettuata, anche per presunzioni, soltanto in presenza di fenomeni finzionistici e dissimulatori. Non certo quando si è presenza di forme giuridiche valide ed efficaci: e questo deve valere – come da sempre sosteniamo – anche per l’abuso del diritto.