Alt alle cessioni seriali: un ostacolo per le società che riciclano i crediti

Lo schema: le fatture false

A monte dello schema di riciclaggio c’è un giro di fatture false per infarcire le casse di queste società finanziarie neo-costituite con soldi sporchi. Miliardi di euro messi sulla piazza con un obiettivo: fare man bassa di crediti d’imposta, anche a prezzi vantaggiosi. Il risultato è un «sistema» di lavaggio prolungato dei capitali d’origine mafiosa che poi, attraverso ulteriori fatture false, ritornano immacolati nelle mani delle cosche, soprattutto di 'ndrangheta e camorra.

Cessioni a «catena»

Il rischio che le organizzazioni mafiose sfruttino il meccanismo di acquisto-cessione dei crediti d’imposta connessi ai bonus ordinari e al superbonus è concreto ed emerge dalle circolari che il III Reparto operazioni delle Fiamme gialle, al comando del generale Giuseppe Arbore, ha diramato alle articolazioni territoriali del Corpo. Nelle circolari si precisa che «il rischio di condotte illecite è confermato dalle attività investigative e di analisi, che hanno fatto emergere cessioni “a catena” di crediti d’imposta che coinvolgono imprese con la medesima sede e con gli stessi legali rappresentanti, costituite in un breve arco temporale o che hanno ripreso a operare dopo un periodo di inattività».

I dossier di analisi dell’Antiriciclaggio indicano diverse anomalie: «rapporti alimentati in via esclusiva o prevalente dal corrispettivo di contratti di cessione di crediti fiscali» e «stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di rami d’azienda costituiti in via pressoché esclusiva da detti crediti, spesso nella medesima giornata e con la ricorrenza dei medesimi soggetti».

Ma i rapporti di analisi vanno anche oltre: risultano «anomalie concernenti il coinvolgimento di professionisti, le condizioni economiche pattuite per la cessione del credito fiscale (prezzo notevolmente inferiore al valore nominale del credito, modalità di riscossione del prezzo particolarmente vantaggiose per il cessionario) o l’impiego del corrispettivo da essa derivante (bonifici verso l’estero, trasferimenti in favore di soggetti collegati, operazioni inerenti all’acquisto di valute virtuali)».

La misura del Governo

Con decreto legge, il Governo è intervenuto per bloccare frodi e forme di riciclaggio, attraverso la modifica dell’articolo 121 del decreto Rilancio sulle plurime cessioni dei crediti d’imposta. In particolare, è ora possibile cedere il credito solo una volta, così da raggiungere un duplice obbiettivo: da una parte, evitare che più cessioni dei crediti vadano a mascherare le operazioni di false fatturazioni per lavori edili mai compiuti; dall’altra, arginare il rischio che finanziarie connesse ad ambienti mafiosi possano acquistare i crediti con soldi sporchi e poi rivenderli ulteriormente per riciclare i capitali illeciti.