Alt agli insulti in rete: l’A-team è multidisciplinare

Le etichette sono hate speech e fake news; le azioni minacce e commenti offensivi per un verso, notizie false per un altro. L’habitat ideale per diffondersi è il web. I casi sono all’ordine del giorno: dagli attacchi alla cantante Emma Marrone per la sua difesa dell’apertura dei porti in favore dei migranti agli insulti contro l’ex assessore provinciale di Gorizia, Ilaria Cecot, che vanno avanti dal 2014. Anche in questo caso per gli interventi in favore degli immigrati.

Le sole rettifica o denuncia per diffamazione non bastano più per ripristinare la reputazione: all’avvocato si affiancano altre figure professionali, anche per contrastare immediatamente la viralità delle informazioni e limitare i danni.

L’importanza del fattore tempo e della multidirezionalità delle azioni di contrasto, se da una parte rende fondamentale l’informazione e la consapevolezza del rischio, dall’altra porta in campo ingegneria informatica, psicologia e web reputation. L’obiettivo è fermare il fenomeno, senza tralasciare la raccolta delle prove, e immettere in rete contenuti corretti mentre la vittima recupera fiducia e autostima.

Approccio integrato

«Bisogna verificare subito il luogo dove sono pubblicate le informazioni: prima inizia l’intervento, maggiori le possibilità di esiti positivi», spiega l’avvocato penalista Caterina Flick, of counsel Nunziante Magrone e docente di Diritto internazionale della società digitale presso l’Università Uninettuno. Un approccio integrato con professionisti di cui si conoscono approfonditamente le competenze permette di costruire “caso per caso” la squadra operativa. «L’intervento di ognuno può variare sulla base degli apporti altrui. Si tratta di un lavoro sartoriale legato alla nostra reputazione, alle nostre conoscenze e alla capacità di calibrare gli interventi sulle esigenze della persona offesa», magari decidendo di non intervenire legalmente ma lavorando nelle retrovie con un’attività di litigation pr.