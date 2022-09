Alt al regime di comodo con prova in giudizio

In particolare, il ricavo minimo presunto, determinato ai sensi dell’articolo 30, era nettamente superiore a quello fissato per la prima annualità contrattuale, di poco eccedente quello pattuito per la seconda, ma inferiore a quello previsto per il terzo anno della locazione.

La commissione respingeva ogni doglianza della contribuente, riconoscendo che l’omessa presentazione dell’interpello precludeva l’accertamento in giudizio del diritto alla disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. All’esito negativo del giudizio, la contribuente proponeva appello. La Ctr ha ribaltato il verdetto di primo grado.

I giudici hanno rilevato, in via preliminare, l’esistenza di un consolidato orientamento della Cassazione a mente del quale l’interpello non costituisce una via obbligata per il superamento della presunzione di non operatività. Al contribuente è sempre consentito fornire in giudizio la prova delle condizioni che consentono di vincere la presunzione, pena la violazione del principio di capacità contributiva, sotto il profilo della sua effettività.

Quanto al superamento della presunzione nella fattispecie concreta, il collegio ha ritenuto che l’impossibilità di conseguire i valori minimi presunti è stata dimostrata dal fatto che la società ha provato, nel complesso, di aver praticato condizioni in linea con la prassi del mercato e ha, quindi, annullato la cartella di pagamento.