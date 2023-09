«Alt, stazione del gusto», partnership tra Eni e Niko Romito: 100 aperture in 4 anni

Il piano di franchising prevede poi una formazione presso l’Accademia Niko Romito, scuola di alta formazione e specializzazione professionale dedicata al mondo della ristorazione e della cucina: «un percorso formativo che fornirà a tutti i franchisee un'accurata preparazione di cucina (tecniche, ingredienti, procedure), di sala, di marketing e comunicazione».

Tutto nasce – ha spiegato Maffei – letteralmente da una e-mail inviata da Romito che, tra ricerca e innovazione, ha espresso il proposito di «democratizzare il cibo di qualità per il numero maggiore possibile di persone», attraverso una «ingenerizzazione di processo», una standardizzazione fatta però in maniera da «garantire la qualità in tutti i punti».

«Abbiamo le caffetterie Eni Cafè, presenti in 1.200 stazioni, ma non siamo mai riusciti a sfondare nella ristorazione – ha aggiunto Maffei –. Contiamo di farlo con Niko, con l’apertura di 100 Alt, il 70% in Italia e il 30% all’estero».

«Questo è il primo assaggio di Enilive, il nuovo brand lanciato una settimana fa, e dà l'idea di come stiamo trasformando la nostra società dedicata alla bioraffinazione, alla produzione di biometano, alle soluzioni di smart mobility e alla commercializzazione dei servizi e di tutti i vettori energetici per la mobilità, anche attraverso le oltre 5.000 Enilive Station in Europa. Enilive e l'Accademia Niko Romito – ha dichiarato Stefano Ballista, amministratore delegato di Eni Sustainable Mobility – hanno in comune valori come la costante ricerca, l'innovazione e l'attenzione nei confronti del cliente. La proposta Alt Stazione del Gusto rappresenta un unicum nell'evoluzione dei servizi per le persone in mobilità e conferma il nostro impegno a essere sempre più vicini alle esigenze di chi frequenta e vive i nostri punti vendita, non solo per fare rifornimento. Dopo aver consolidato la principale catena italiana di bar, gli Eni Café, la prima apertura del nuovo format avviene in una stazione dal valore storico e simbolico, quella di viale America, dove siamo presenti fin dagli anni Sessanta e che da oggi si distingue e anticipa l'offerta che in futuro verrà estesa a tante altre Enilive Station, e non solo».

Loading...