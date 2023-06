Alta Badia / Maratona dles Dolomites, in bici sui passi del mito

Manca ancora un mese al via ma la febbre per la 36esima edizione della Maratona dles Dolomites-Enel, fresca di certificazione “Green Event”, in programma il prossimo 2 luglio, sta iniziando a salire. È una delle granfondo più note, rinomate e ambite a livello nazionale ed internazionale per gli amanti delle due ruote e serve prenotare con largo anticipo se si vuole essere sicuri di potervi partecipare (le richieste di partecipazione sono state 27mila e il numero totale degli iscritti è fissato a 8mila). Quest’anno il filo conduttore della corsa sarà Umanité (Umanità in ladino), adducendo al rischio che corriamo come umani di ridurci codificati e classificati, e come sempre sono diverse le attrazioni che accompagnano la corsa, dalla Smart Tape che sarà omaggiata da Selle Italia a tutti i partecipanti nel pacco gara al piatto dedicato alla Maratona (“Mezzelune di segale ripiene di ricotta e porcini su salsa all’ortica, aria all’abete rosso, concassé di pomodoro e formaggio Gran Bracun del maso Lüch da Pcëi”) creato a quattro mani dalla nutrizionista Elena Casiraghi e dallo chef Manuel Mangutsch per esaltare il territorio dell’Alta Badia. I tre percorsi con tre diversi livelli di difficoltà, che si snodano lungo i mitici passi delle Dolomiti rigorosamente chiusi al traffico per l’occasione (Pordoi, Sella, Gardena, Campolongo, Falzarego, Giau, e Valparola), sono sempre gli stessi: la Maratona da 138 km e 4230 m di dislivello, il Medio con 106 km e 3130 m di dislivello e il Sellaronda con 55 km e 1780 m di dislivello. Per chi non potesse partecipare vi sono altri due eventi non competitivi e accessibili a tutti, senza bisogno di iscrizione, che ripercorrono il tracciato della Maratona e altri percorsi leggendari fra tornanti e cime dolomitiche: il Sellaronda Bike Day e il Dolomites Bike Day, in programma il 10 e il 24 giugno.

https://www.maratona.it/it/

https://www.sellarondabikeday.com/

https://www.dolomitesbikeday.it/it/