Alta Etruria, Viterbo

Ecco una zona di tesori troppo poco conosciuti, ma ricca di magnifici capolavori come il rinascimentale Palazzo Farnese a Caprarola, celebre per la scala regia elicoidale progettata dal Vignola e affrescata da Vincenzo Tempesta con gradini molto larghi e bassi per salire a cavallo fino ai piani nobili. Il borgo si affaccia sul Lago di Vico, adagiato nel cratere di un vulcano tra distese di noccioli e le sorgenti caldissime del Bullicame, dove si trovano anche le Terme dei Papi da poco ristrutturate. Papi che risiedevano a Viterbo, nel magnifico Palazzo dei Priori. A Bomarzo il Parco dei Mostri è un luna park cinquecentesco, e la campagna pullula di vestigia della civiltà etrusca ancora da scavare. Ed è qui che si trova uno dei primi eco-lodge italiani: Terme di Vulci Glamping & Spa ha tende come nella savana africana e tre piscine di acqua naturalmente calda.

