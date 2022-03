Alta orologeria (finalmente) in vetrina a Ginevra con Watches&Wonders

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo due anni di attesa, Ginevra apre le porte del suo Palexpo, che da oggi al 5 aprile ospita la prima vera edizione “ibrida” della fiera di alta orologeria più importante del mondo: Watches and Wonders . Ibrida perché pur restando attiva la modalità digitale di presentazione dei prodotti, dei talk e dei keynote dei brand (alcuni visibili per tutti sul canale youtube della kermesse), dopo due anni vissuti forzatamente davanti a uno schermo il selezionato numero di addetti ai lavori (dealer, media e ospiti) invitati dall'organizzazione può finalmente tornate a partecipare anche in presenza.

Le grandi maison presenti

Sono le 38 maison espositrici a Watches and Wonders: i marchi di proprietà di Richemont (Cartier, Iwc, Panerai, Vacheron Constantin, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Roger Dubuis, Van Cleef & Arpels, Piaget Baume & Mercier), Rolex, Tudor, Patek Philippe, i brand di Lvmh (Hublot, Tag Heuer e Zenith), Chanel, Chopard, Grand Seiko, Hermès, Ulysse Nardin, Oris e Parmigiani Fleurier.

Loading...

Spazio anche agli indipendenti

Ma non solo. È stato confermato il Carré des Horlogers, spazio all'interno della kermesse introdotto a partire dalle ultime edizioni dell'Salon International Haute Horologerie (il nome che aveva la fiera fino al 2019) nel quale si trovano 14 marchi indipendenti e artigianali come Cyrus Genève, H. Moser & Cie., Laurent Ferrier, Louis Moinet, Czapek & Cie., Arnold & Son, Angelus, Armin Strom, Ferdinand Berthoud, Rebellion, Ressence, Speake-Marin, Trilobe, Rudis Sylva e Trilobe.

Un anno partito bene

«L'obiettivo di questo evento è aumentare il prestigio della capitale mondiale dell'orologeria», spiega Jean-Frédéric Dufour, presidente del Comitato degli espositori e ceo di Rolex. L'evento arriva in un momento di grande corsa per il settore, con i dati rilasciati dalla Federazione dell'industria orologiera svizzera che hanno segnato un febbraio 2022 da record con esportazioni per 1,99 miliardi di franchi svizzeri (1,93 miliardi di euro) con un +24,4% sul 2021.

Export orologi svizzeri a 2 miliardi. La Federazione: «miglior febbraio di sempre» di Lino Terlizzi (17 marzo)