Alta orologeria, slalom tra i brand che hanno fatto brillare la fiera digitale

La casa tedesca A. Lange & Söhne ha presentato il prezioso e sofisticato Lange 1 Perpetual Calendar. Il calendario perpetuo è stato inserito anche sull'Octo Finissimo Perpetual Calendar da Bulgari che inoltre ha introdotto l'Octo Finissimo Tadao Ando realizzato con il celebre architetto giapponese. Ulysse Nardin, invece, con il Blast Hourstriker ha creato un modello dallo stile avveniristico dotato di un movimento automatico con suoneria al passaggio regolata da un tourbillon, la cui complessa architettura meccanica si può osservare direttamente sul quadrante scheletrato.

Iwc si è concentrato sulla collezione Big Pilot's all'interno della quale ha presentato un pezzo con una cassa di 43 mm di diametro, meno imponente rispetto al passato, e anche il futuristico Big Pilot's Watch Shock Absorber XPL, modello ultraresistente che verrà prodotto in un massimo di dieci pezzi l'anno, che introduce il sistema antiurto SPRIN-g PROTECT.

Panerai ha puntato sulla sostenibilità svelando il concept watch Submersible eLab-Id (il 98,6% dei materiali usati sono riciclati). È un modello libero da brevetti o da segreti sulle aziende con cui il brand ha lavorato per questo progetto, per permettere a chi lo volesse di seguirne le orme. Inoltre, il marchio italiano ha presentato anche i Luminor eSteel in acciaio riciclato. Materiali protagonisti - ed era prevedibile vista la sua esperienza - anche in casa Hublot che ha introdotto il Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire in cui cassa, quadrante, parti del movimento automatico con tourbillon e bracciale sono in zaffiro trasparente e il Big Bang Unico Yellow Magic in ceramica gialla.

Tourbillon in primo piano anche negli Excalibur Single Flying Tourbillon di Roger Dubuis, uno dei quali monta dei diamanti a baguette che, grazie a un processo brevettato, si illuminano al buio; nel Tambour Curve Tourbillon Volant Gmt di Louis Vuitton che oltre al sofisticato meccanismo aggiunge la lettura di un secondo fuso orario, e nel Pioneer Tourbillon MEGA Cool di H. Moser & Cie visibile alle ore 6 sul suo suggestivo quadrante verde.

Sono quattro le nuove versioni in oro di Polo Skeleton per Piaget, mentre tra le proposte di Chopard, sia femminili sia maschili, ecco l'Happy Diamonds Joaillerie e il L.U.C Quattro Spirit 25, il primo orologio della maison con le ore saltanti (segnalate sul quadrante in una finestrella a ore 6).