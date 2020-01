Alta tecnologia per la salvaguardia dei nuraghi di Davide Madeddu

Alta tecnologia per la salvaguardia dei nuraghi: il progetto dell’università di Cagliari

Materiali ecocompatibili, nanotecnologie e sistemi a basso impatto ambientale. La salvaguardia del patrimonio storico architettonico passa per la ricerca e l'innovazione scientifica. Una sorta di ponte che unisce passato e futuro, dai nuraghi ai giorni nostri. Soluzioni che Materiali Academy (laboratorio di studio e ricerca fondato all'interno della facoltà di ingegneria all'università di Cagliari) ha ideato per salvaguardare il patrimonio architettonico culturale che necessita di interventi di consolidamento ma anche recupero e restauro.

“L'obiettivo - dice Giorgio Pia, ricercatore dell'università di Cagliari e responsabile del progetto - è individuare nuovi metodi e nuove tecnologie e diventare il tramite con chi deve poi effettuare gli interventi”.

Punto di partenza i lavori già effettuati in altri territori e le novità che derivano dalle ricerche scientifiche. E allo stesso tempo l'analisi delle modalità ma anche gli effetti negativi legati all'impiego dei materiali usati. E' il caso dei solventi e delle controindicazioni per “ovviare all'aggressività sulle strutture da ripulire. Da qui la scelta di individuare elementi ecocompatibili. “La tecnologia e la ricerca scientifica - argomenta - possono diventare fondamentali per la conservazione e il recupero del patrimonio culturale architettonico, costretto a fare i conti con il passare del tempo e gli altri fenomeni legati al cambiamento climatico ma anche allo smog e altre forme di inquinamento”. Quanto agli strumenti da utilizzare sul campo, il panorama è vasto.

“Una delle strade seguite è quella delle nanotecnologie - argomenta il ricercatore - e altri strumenti a basso impatto ambientale.

Pensiamo alla cristallizzazione del carbonato di calcio per risanare le fratture o gli interventi senza solventi per la pulizia di materiali porosi”.