Alta tensione e spinte scissioniste, l’unità M5s alla prova dell’assemblea dei gruppi parlamentari

Non sarà probabilmente all’insegna di un lungo linea e nemmeno di un pallonetto da fuori area. Ma questa calda domenica di luglio tutta sportiva, con un occhio alla finale di Wimbledon del tennista romano Berrettini e quella di Wembley della nazionale italiana a Euro 2020, potrebbe registrare un’altra sfida, questa volta di carattere politico, e con qualche intervento in scivolata di troppo. Una partita probabilmente meno attesa dagli italiani ma con ricadute che, in termini di nuovi equilibri, a cominciare da quelli tutti interni alla maggioranza, potrebbero non essere trascurabili.

Lo scontro finale tra contiani e grillini nell'assemblea dei gruppi M5s

Nel pomeriggio di oggi, 11 luglio, infatti, proprio mentre sul Campo centrale dell’All England Club il tennista italiano cercherà di avere la meglio sul numero uno del mondo Novak Djokovic, si aprirà l’assemblea congiunta, convocata in via straordinaria, dei gruppi pentastellati di Camera e Senato. Le ore che hanno preceduto l’incontro fotografano un M5s sempre più diviso, con i governisti - a cominciare da chi siede come ministro nell’esecutivo Draghi - a seguire la linea di sostegno all’esecutivo indicata dal Garante Beppe Grillo. Schierati su un fronte diametralmente avverso, i “contiani”, fortemente critici nei confronti di scelte politiche, a cominciare dal sì alla riforma della giustizia targata Cartabia, considerate troppo poco in linea con le battaglie storiche del MoVimento. L’assemblea, dunque, potrebbe essere l’occasione per un definitivo “redde rationem”. All’incontro parteciperanno i quattro ministri del Movimento: sono loro i principali imputati di un’intesa sulla giustizia che, tra i Cinque Stelle, continua a non piacere.

Conte dietro alla protesta contro la riforma della giustizia

E il convitato di pietra sarà Giuseppe Conte. È lui, in queste ore, a muovere le fila dei tanti che si sono scagliati contro l’intesa sul testo Cartabia. Un testo che, comunque vada la riunione, difficilmente sarà votato da tutti i parlamentari del Movimento.La nuova crisi interna sulla giustizia, dopo quella che si è manifestata all’indomani della decisione del Governo di sospendere il programma Cashback lanciato dall’esecutivo precedente, riporta sotto i riflettori il pressing di chi punta, al più presto, alla leadership di Conte. E galvanizza chi, nel Movimento, pensa che una diarchia tra l’ex premier e Beppe Grillo non sia concretamente possibile.

Braccio di ferro aperto a qualsiasi risultato

Una scissione dei gruppi dimezzerebbe la forza del Movimento, ed è un elemento che, a chi sta mediando in queste ore, di certo non sfugge. Ma dopo settimane di lacerazioni, attacchi fratricidi e incertezze la partita è aperta a qualsiasi risultato. Un po’ come quelle londinesi.