Prescrizione, alta tensione nella maggioranza: Iv vota ancora con l’opposizione I renziani hanno votato con l’opposizione per cancellare la riforma Bonafede. Lite in commissione con momenti di tensione e urla, al momento del voto

Sì riforma penale con lodo Conte bis, scontro frontale con Renzi

2' di lettura

Rimane alta la tensione all’interno della maggioranza. La commissione Giustizia della Camera ha approvato con 24 sì e 23 no l’emendamento del M5s soppressivo della proposta di legge del forzista Costa sulla prescrizione. Determinante il voto della presidente della commissione. Ma Italia Viva ha votato con l’opposizione per cancellare la riforma Bonafede. Lite in commissione con momenti di tensione e urla, al momento del voto.

Pd: Iv mina governo,non tollereremo ancora per molto

Il voto di Iv sulla prescrizione, ha sottolineato il vicecapogruppo Pd Michele Bordo, è «l’ennesima provocazione» verso il governo. «Questa guerriglia quotidiana di Renzi - ha detto - è diventata insopportabile perché mina alla base la tenuta del governo. Così è davvero complicato andare avanti. Iv chiarisca subito, perché non è possibile stare insieme all'opposizione e al governo. Non saremo disponibili a tollerare ancora per molto. Renzi si assuma le responsabilità di fronte al Paese se ha deciso di favorire il ritorno di Salvini e della destra».

Conte: Riforme? Prima la crescita

Intanto cresce l’attesa per l’intervento a Porta a Porta di Renzi che parlerà dell’atteggiamento di Iv rispetto al governo. «In questo momento siamo concentrati su una priorità che è far crescere l’Italia», ha detto il premier Giuseppe Conte sulla richiesta renziana di un patto di legislatura sulle riforme. Conte ha annunciato una «cura da cavallo» per affrontare una situazione che ha descritto di «emergenza nazionale» del sistema Italia, «fanalino di coda» in Europa per la crescita, alla quale devono «contribuire tutti», maggioranza e opposizione.

I leghisti occupano l’aula della Commissione Giustizia del Senato

Infine, questa volta ancora nell’ambito dell’esame del decreto Intercettazioni in Commissione Giustizia del Senato, la Lega ha occupato l’aula della Commissione: la maggioranza stava per votare e respingere un emendamento del Carroccio a firma Pillon, quando i senatori leghisti hanno iniziato a protestare, coadiuvati da un folto gruppo di loro colleghi che hanno fatto irruzione in commissione al grido: «votate il nostro emendamento». In base al regolamento del Senato in Commissione possono entrare anche i senatori esterni alla Commissione, motivo per cui i commessi non hanno bloccato il gruppo di parlamentari leghisti. Risultato: aula occupata, ed è slittato l’avvio dell’esame del decreto nell’aula del Senato. Aula che, come ha spiegato il vicepresidente Roberto Calderoli, è stata sospesa. Ora si sta cercando di riformulare l’emendamento ma nel caso in cui non ci sia accordo sulla riformulazione il decreto andrà comunque in Aula al Senato senza mandato al relatore.

Per approfondire:

● Il governo Conte bis rischia davvero di cadere?

● Perché è scoppiata la guerra Renzi-Conte