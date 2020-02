Alta velocità e mega ponte tra Scozia e Irlanda del Nord: Johnson punta sulle infrastrutture per unire il Paese Molti residenti del Nord ritengono che sarebbe meglio investire nei collegamenti ferroviari regionali che sono pessimi, soprattutto tra le regioni orientali e occidentali del Nord dell’Inghilterra di Nicol Degli Innocenti

(AFP)

3' di lettura

LONDRA - Quando si tratta di infrastrutture Boris Johnson pensa in grande. In due giorni il premier britannico ha annunciato due progetti che trasformerebbero i trasporti nel Paese: la linea ferroviaria ad alta velocità per collegare le grandi città inglesi e un nuovo ponte che collegherebbe la Scozia all’Irlanda del Nord. Secondo i molti critici, entrambi i progetti sono troppo costosi e irrealizzabili.

Martedì il Governo di Londra ha dato il via libera alla linea ferroviaria ad alta velocità, nota come HS2, che collegherà la capitale alle grandi città del Nord. Nella prima fase il treno rapido porterà da Londra a Birmingham e in una seconda fase arriverà a Manchester e Leeds.

Johnson ha ammesso che è stata «una decisione difficile e controversa», ma che il progetto, se «gestito con disciplina» renderà più rapidi i collegamenti tra città inglesi, ridurrà il divario tra il ricco Sud e il più povero Nord e creerà migliaia di posti di lavoro.

La prima fase del progetto, inserita nel Budget 2015, è stata problematica, con un aumento dei costi e un allungamento dei tempi.

I primi treni ad alta velocità tra Londra e Birmingham, che ci metteranno 52 minuti, mezz'ora in meno dei treni attuali, partiranno non prima del 2028 invece del 2026 come previsto. La seconda fase, ora approvata dal Governo, non sarà completata prima del 2035.