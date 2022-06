Alta velocità, stazioni, treni e porti nel Piano di Fs per il Sud

Il porto di Gioia Tauro rientra nella rete core del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, è al centro di uno dei canali più trafficati al mondo e si trova al 3° posto nella classifica nazionale per tonnellate di merce movimentata (39,7 milioni di tonnellate trasportate nel 2020). Relativamente al trasporto merci infatti è necessario realizzare un sistema di mobilità intermodale e integrato in grado di valorizzare il trasporto combinato ferro-acqua, fondamentale per assicurare la crescita e la competitività dei porti italiani. L’obiettivo – affermato nel Piano industriale di Fs – è affermare il Sud come piattaforma marittima per i grandi flussi che sempre più attraverseranno il Mediterraneo, anche in connessione con il più ampio settore della logistica e con le strategie di sviluppo territoriale ed energetico. Per questo sarà necessario varare un grande piano per l'intermodalità e la mobilità integrata nel Sud Italia e agire per rendere i porti vere e proprie piattaforme per lo sviluppo dei territori in chiave industriale e produttiva.

700 milioni andranno alla riqualificazione delle stazioni meridionali. Nell’ambito del “Contratto di Programma Investimenti” è prevista la riqualificazione di 54 stazioni ferroviarie del Sud, in parte finanziata dal Pnrr. La riqualificazione si concentra sulla funzionalità degli edifici, sulla qualità dei servizi forniti, l’efficienza energetica e lo sviluppo dell’intermodalità ferro-gomma, abbattendo così anche l’impatto ambientale. Si tratta, nel complesso, di 9 hub e di 45 stazioni. Il ministero della Mobilità sostenibile ha poi assegnato a Trenitalia 200 milioni (Pnrr) per i treni. In particolare, 60 milioni sono destinati all'acquisto di sette treni bimodali per i collegamenti Intercity Reggio Calabria-Taranto e 140 milioni per l’acquisto di 70 carrozze per i servizi Intercity Notte da e per la Sicilia. Trenitalia metterà a disposizione i treni bimodali entro il 31 dicembre 2024 e le carrozze per i servizi Intercity Notte entro il 30 giugno 2026. Sono previsti anche circa 250 nuovi treni regionali, una parte dei quali già consegnata a partire dagli ultimi mesi del 2019. A questi si aggiungeranno i treni regionali Blues, in servizio da questa estate prima in Sicilia e poi in Calabria e Sardegna.