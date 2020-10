Alta velocità Torino-Lione, ecco come saranno pagati i lavori grazie all’accordo con la Ue Bruxelles ha promesso di coprire fino al 50% dei costi, anche per le tratte nazionali. Per la parte internazionale contributi al 55%. Ma dovranno essere rispettati gli step di Carlo Andrea Finotto

Val di Susa, polizia rimuove barricate dei No Tav

Bruxelles ha promesso di coprire fino al 50% dei costi, anche per le tratte nazionali. Per la parte internazionale contributi al 55%. Ma dovranno essere rispettati gli step

5' di lettura

Prossima fermata: inizio 2021. Tra circa tre mesi, prenderà il via un negoziato determinante per il completamento del collegamento ferroviario ad alta velocità tra Torino e Lione. Non sono in dubbio l’ultimazione dei lavori e neppure il finanziamento europeo dell’opera, ma l’entità di quest’ultimo: in pratica quanti soldi arriveranno da Bruxelles nei prossimi anni. E non è una partita da poco perché potrebbe chiudere il discorso circa la necessità di reperire nuove risorse da parte dei due Paesi coinvolti. Italia e Francia.

«I due governi, insieme a Telt (Tunnel Euralpin Lyon Turin, società binazionale che si occupa della realizzazione dell’opera), dovranno presentarsi compatti e con il cronoprogramma rispettato per ottenere che la Ue incrementi il proprio impegno come annunciato nei mesi scorsi». A parlare è Mario Virano, direttore generale di Telt, affiancato al vertice della società dal presidente, francese, Hubert du Mesnil. Virano si dice «moderatamente ottimista» per il prosieguo senza intoppi di quello che è considerato uno dei progetti strategici a livello europeo.

L’evoluzione dei finanziamenti Ue

I costi necessari alla realizzazione della parte internazionale – gli 8,6 miliardi che servono necessari a costruire il tratto tra Susa (in Italia) e Saint Jean de Maurienne (in Francia), compresi i 57 km di tunnel di base – sono attualmente coperti al 40% dalla Ue. Non ci sono, invece per ora, finanziamenti per i due tratti nazionali: circa 70 km in Italia e ben 200 km in Francia.

Con il nuovo Grant Agreement che scaturirà dal confronto che prenderà il via all'inizio del 2021 le cose dovrebbero cambiare. In meglio. Il perché lo chiarisce Mario Virano. «Sul tavolo ci sarà la doppia promessa spesa nei mesi scorsi dalla Ue: portare il finanziamento al 50% sia per la tratta internazionale sia per i due percorsi nazionali che a oggi non beneficiano di contributi comunitari (il provvedimento riguarderà anche altre opere inserite nella rete europea di trasporti Ten-T). Inoltre – ricorda il Dg di Telt – Bruxelles ha già annunciato di voler assegnare un ulteriore 5% di contributo per la gestione realmente binazionale della tratta internazionale, per la quale i finanziamenti saliranno così al 55%». In pratica, se tutto andrà bene, arriveranno da Bruxelles più di 4,7 degli 8,6 miliardi previsti per la parte fondamentale del tragitto.

Alta velocità, così procede la Torino-Lione Photogallery15 foto Visualizza

L’incremento annunciato, se verrà ufficializzato, porterà a oltre 3 miliardi il contributo per il solo periodo 2021-2027. Inoltre, stando agli annunci, la Ue si sobbarcherà anche la metà degli 1,7 miliardi di costi stimati per il tratto italiano: Roma dovrà stanziare circa 850 milioni, ma di recente il premier Giuseppe Conte ha annunciato l’intenzione di inserire almeno un miliardo per la Tav nel Recovery plan. «In pratica potremmo dire che se tutto andrà come deve e le promesse verranno mantenute, la Torino-Lione ha le risorse necessarie di qui alla fine dei lavori» dice Mario Virano.