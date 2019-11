Alta velocità, via alla Bari-Napoli Investimento da 6,2 miliardi Entro fine anno la chiusura dell’iter autorizzativo dell’opera attesa da 15 anni. Linea a doppio binario di 121 chilometri, con nove nuove gallerie di Vera Viola

3' di lettura

Nelle prossime settimane, al massimo per fine anno, dovrebbe concludersi l’intero iter autorizzativo per la costruzione della linea ferroviaria ad alta capacità e velocità Napoli Bari. Un traguardo di non poco conto, trattandosi di un’infrastruttura del valore di 6,2miliardi, attesa da oltre 15 anni.

Giovedì prossimo 21 novembre,Rfi (braccio operativo del gruppo Fs italiane guidato da Gianfranco Battisti), sarà ascoltata dalla Commissione Via per approfondimenti propedeutici all'emissione dell’ultimo parere necessario per avviare i l cantiere nella tratta Orsara - Bovino (entrambi comuni della provincia di Foggia). La Conferenza di servizi per questo tratto di ferrovia è stata avviata il 24 luglio 2019, ad oggi essendo stati acquisiti tutti i pareri, a eccezione dell’ultimo del ministero dell’Ambiente, ne è prevista la chiusura entro dicembre.

Analogo report si può fare per un altro tratto, quello che collegherà la stazione Hirpinia (in territorio di Grottaminarda) a Orsara. Anche in questo caso infatti manca solo il parere del ministero dell'Ambiente (che, a quanto sembra, è ormai pronto) e la conseguente delibera di giunta della Regione Campania. La Conferenza di servizi dovrebbe chiudersi per fine anno.

IL TRACCIATO DEL COLLEGAMENTO DIRETTO BARI-NAPOLI Quadro generale della linea AV/AC Napoli-Bari. Aggiornamento a ottobre 2019

La Napoli-Bari è una delle più importanti opere pubbliche in costruzione oggi in Italia. Con una linea a a doppio binario da realizzare di 121 km, con nove nuove gallerie della lunghezza complessiva di 63 km, e 25 nuovi viadotti della lunghezza complessiva 11,7 km. Con 14 nuove stazioni. L’intervento è in nove lotti. Tre di questi sono in funzione, secondo la ricostruzione fornita da Rfi: Vitulano-Benevento-Apice; Cervaro-Bovino e la bretella di Foggia. Sono finanziati e con lavori in corso i lotti di “Variante Napoli-Cancello”, Cancello -Frasso Telesino, Frasso Telesino-Telese e Apice-Hirpinia. Mentre sono finanziate ma non ancora in costruzione le tratte Telese-San Lorenzo-Vitulano, Orsara-Bovino e Bari Sud.

Politica di coesione regionale: che cos’è e come funziona

Per quanto riguarda il tratto Hirpinia - Orsara, da 1,5 miliardi, il completamento del finanziamento è inserito nell'aggiornamento 2018-2019 del Contratto di Programma, approvato dal Cipe e in attesa della Corte dei conti. Delle risorse già stanziate 400milioni sono costituiti da fondi europei del Pon Fesr 2014-2020.