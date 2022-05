Altagamma compie 30 anni e rinnova l’impegno nella sostenibilità e nell’inclusione

Una cooperazione che, di fatto, è alla base dell’attività della Fondazione: «Siamo una realtà intersettoriale – ricorda il presidente – e sicuramente sul fronte degli impegni ci sono realtà più “avanti” di altre. Penso, per esempio, alle aziende del fashion che sono già attive sul piano della diversity mentre sono ancora alle prese con alcuni nodi da sciogliere sull’impatto ambientale del processo produttivo. Il nostro obiettivo è scambiarci best practice e creare sinergie per migliorarci».

Le sfide: turismo e formazione

L’obiettivo del settore lusso è anche quello di contribuire al rilancio del Paese. Aiutandolo ad esprimere al meglio il proprio potenziale, per esempio sul piano turistico: «Il turismo è una leva strategica per la crescita del made in Italy e ha un forte impatto sull’economia. L’Italia dovrebbe puntare a un riposizionamento verso l’altro e, in sinergia con gli altri Paesi europei, giocare in attacco per battere nuovi competitor come l’Arabia Saudita o Hainan, in Cina. Per farlo, però, bisogna investire nella mobilità, facilitare le procedure di visto, cavalcare il tema del turismo sportivo e wellness, aiutando le strutture che per esempio vogliono trasformarsi». C’è poi il tema della formazione specializzata: «Siamo molto impegnati nella ricerca dei talenti del fare, giovani che abbiano competenze specifiche, la cui mancanza potrebbe indebolire la filiera».