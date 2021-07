Altaroma torna a Cinecittà e riapre agli eventi in presenza

3' di lettura

È lo Studio 10 di Cinecittà a ospitare la nuova edizione di Altaroma, la fashion week organizzata nella Capitale: in corso fino al 10 luglio, vede il ritorno in presenza, seppur limitato, di sfilate e pubblico. Dal 7 al 10 luglio talk, sfilate, presentazioni, l'ottava edizione del progetto di punta di Altaroma, Showcase, dedicato ai marchi emergenti e indipendenti che producono in Italia, e la finale del progetto Who is on Next?, in collaborazione con Vogue Italia. Gli eventi si possono seguire anche sulla piattaforma Altaroma Digital Runway.



«La moda del futuro accade a Roma - spiega Silvia Venturini Fendi, presidente di Altaroma - più di altre capitali incarna uno spirito volitivo, contraddittorio, eclettico, squilibrato da affascinanti contraddizioni estetiche che caratterizza le comunità creative del presente e del futuro. Roma è una “millennial” unica al mondo, ed è dunque la sede perfetta per cullare la generazione di nuovi creativi in embrione e proporsi di raccontare la contemporaneità attraverso la Moda. Altaroma è un ascensore professionale - prosegue -, che parte dalle scuole e arriva a una collocazione di successo nel settore Moda e che ci auspichiamo sia sempre più voluta e sostenuta dalle istituzioni. Così come avviene in questa edizione di luglio che è stata realizzata grazie al rilevante impegno di Camera di Commercio di Roma e Regione Lazio, affiancati da ICE Agenzia e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale».

La Roma Fashion Week si apre con i Fashion Talk, organizzati con la 24Ore Business School, con la partecipazione di istituzioni, personalità del mondo della moda e della cultura, moderati da Felice Florio, giornalista della testata Open. Attraverso la piattaforma digitale - che per questa edizione si completa di un'app per la connessione da tablet e smartphone - è possibile seguire tutti gli appuntamenti in programma, e al tempo stesso, per gli addetti ai lavori, accedere ad aree riservate in cui incontrare e interagire con i designer, anche successivamente alle giornate di calendario, fino alla fine di dicembre 2021.

Il 7 luglio è una giornata interamente dedicata alla formazione, per ribadire l'importanza delle Accademie nel processo di crescita dei talenti del futuro: presenti Accademia Koefia, Accademia di Belle Arti di Frosinone, MAM - Maiani Accademia Moda, ABA Roma - Accademia di Belle Arti di Roma, NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, IED - Istituto Europeo di Design, Accademia di Costume e Moda, che chiude la serie con i final work degli studenti. La speciale sfilata International Couture “The Roman Sunset”, giunta alla sesta edizione e organizzata in collaborazione con l’Università Telematica San Raffaele e Be Uniform, società che produce abbigliamento da lavoro di Scilla Sernia e Michela Scacchetti, ha portato sul rooftop dell’hotel Dom di Roma anche sei giovani talenti internazionali.

Il progetto di scouting Who is on Next?, in collaborazione con Vogue Italia, apre la giornata dell'8 luglio con una presentazione dei dodici finalisti e la sfilata che decreterà la vittoria dei marchi per le sezioni prêt-à-porter e accessori: si tratta di Dalpaos, Annagiulia Firenze, Edoardo Gallorini, Casa Preti, Roi du Lac, Vescovo, Caterina Moro e Gretel Z. cui si affiancheranno le tre collettive di Rome is my Runway, che vedranno dodici marchi presentare le loro novità per la prossima stagione.

Fino al 10 luglio nella Basilica AEmilia, nell’ambito del set di Roma Antica, si può accedere a Showcase, con 72 brand ospiti, divisi in tre giorni, che tornano a esporre in presenza, e contemporaneamente sull'interfaccia digitale. Molti altri gli eventi in calendario, anche in altri luoghi della città, come l'assegnazione dei premi del XXXI Concorso Nazionale Professione Giovani Stilisti - RMI 2021 organizzato da CNA Federmoda, che si svolgerà nella Limonaia di Villa Torlonia; la mostra Reset delle Officine di Talenti Preziosi, negli spazi dell'Università Nobil Collegio degli Orefici Gioiellieri; il Creative District nello Spazio Margutta.