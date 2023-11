Alternativa plant based al formaggio, per Dreamfarm 5 milioni di investimenti

Per Menozzi è ancora presto per parlare di fatturato, ma gli obiettivi sono ambiziosi: «Il 2023 è stato un anno di test e le vendite sono partite a maggio – continua – ma il nostro business plan prevede di arrivare a superare i 10 milioni di fatturato annuo entro 3 anni».

I 5 milioni di investimento sono già serviti a realizzare un impianto produttivo a Sala Baganza (Parma) «dotato di impianti specifici volti ad ottimizzare un processo produttivo unico e brevettato». Il resto dei fondi verranno ora impiegati principalmente «per far crescere il canale distributivo in Italia e all’estero e in R&D ai fini di ampliare il portfolio prodotti, sempre rispettando la filosofia fondante dell’azienda», dicono dalla start up..

Tra i soci di Dreamfarm Mutti e Cagnin

A credere nel progetto lanciato nel 2021 dai fondatori Maddalena Zanoni e Mattia Sandei sono stati anche due imprenditori con storie di successo nel settore alimentare: Giampaolo Cagnin, imprenditore seriale fondatore di Italiana Ingredienti, Campus ed Hi-Food e Francesco Mutti, proprietario e Ceo dell’omonimo gruppo big del pomodoro.

«Abbiamo investito nel progetto – dichiara Cagnin – perchè crediamo che ci sia la concreta possibilità di rivoluzionare il settore, grazie a importanti innovazioni in ambito tecnologico e ad un branding accattivante e molto riconoscibile sullo scaffale».

«L’alternativa Dreamfarm alla mozzarella è un prodotto innovativo, con meno dell’1% di grassi saturi e che pertanto si rivolge a quella grande fascia di consumatori sempre più attenti agli aspetti legati alla sostenibilità e al profilo nutrizionale, ma che non vogliono rinunciare alla bontà di un prodotto tipicamente Italiano. Da parmigiano di nascita – commenta Menozzi – è un sogno avere la possibilità di creare proprio qui una realtà come Dreamfarm e avere nella compagine sociale imprenditori di questo calibro. Il settore è in grande crescita e siamo convinti di poter dire la nostra a livello mondiale con la tipologia di prodotti che abbiamo e continueremo a sviluppare».