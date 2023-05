«Alternative proteins»,il settore cresce e diventa un’opportunità di business

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fairr Initiative è un network focalizzato sui rischi ESG (Environmental, Social, Governance) del settore alimentare. La sua missione è far evolvere il settore dell’allevamento (bestiame, pesca, industria casearia) analizzando dati per le maggiori aziende produttrici di proteine e fornendo dati su cambiamento del clima, deforestamento, e scarsità di acqua così da minimizzare rischi e massimizzare profitti. Una di queste analisi di Fairr conferma che gli investimenti nel settore delle alternative proteins (AP) stanno esplodendo.

Nel 2021 l’ammontare stimato è 4,9 miliardi di dollari, di cui 2 miliardi su tradizionale plant-based alimentari (carni e latti vegetali) e il resto su nuove tecnologie come proteine cellulari cresciute in laboratorio o fermentate. Oltre all’ammontare, quello che è significativo è il trend: nel 2020 gli investimenti erano solo poco più di 3 miliardi e nel 2019 circa 1 miliardo. Il settore sta crescendo esponenzialmente spinto da nuove generazioni interessate sempre di più alla salute propria e a quella del pianeta (inclusiva di animali e biodiversità); ma oltre a queste dinamiche sul fronte del consumatore c’è stato anche un grande miglioramento dei prodotti relativi in termini di prestazioni.

Mentre in passato si accettava una esperienza di consumo inferiore al prodotto di riferimento, nuove tecnologie e processi hanno portato i prodotti AP oltre un importante soglia di accettabilità: i plant-based burgers o milks non sono ancora a un livello di parità o superiori rispetto alle opzioni animali, ma sono ora un’esperienza più che accettabile a livello di sapore, consistenza e altri fattori, spinti da investimenti addizionali di marketing molto maggiori che in passato nel contesto di vendite mondiali (a circa 30 miliardi di dollari l’anno) ancora minuscole rispetto ai prodotto animali tradizionali (più di 1 trilione).

Qual è la situazione in Asia e perché il settore continuerà a crescere?Le innovazioni di aziende già di grandi e medie dimensioni in USA e in Europa, come Beyond Meat, Impossible Foods, Change Foods, Alpha Foods, Perfect Day, Nestlè, Unilever, Danone, Oatly, Heura e Nova Meat, hanno già ispirato molteplici start-up in tutto il continente asiatico, specialmente su plant-based meats.

I nomi più reclamizzati sono Omni-Pork/Fish (Cina), Next Gen Foods, Turtle Tree Labs (Singapore), V2 Foods (Australia), Imagine Meats, Vegan Meats (India), Zikooin (Corea), Next Meats (Giappone). Alcune delle dinamiche asiatiche sono simili a quelle dell’Occidente. Per esempio, le aziende coprono diverse posizioni dello spettro tecnologico possibile: dalla lavorazione di vegetali naturali all’estrazione cellulare da animali, alla selezione di lieviti e codifica di sequenze DNA delle proteine casearie e fermentazione con nutrienti vegetali e zuccheri.