Alto Adige - Sulla Plose di Bressanone con il magico slittino

La montagna di casa di Bressanone dove c’è uno dei mercatini più belli d’Italia è la meta perfetta per principianti ed esperti slittinisti grazie a RudiRun, la pista di 9 km, una delle più lunghe delle Alpi preparate per questo sport. E se non avete ancora molta esperienza con questo mezzo si può partecipare alle giornate dello slittino per avere i primi rudimenti. Il 26 diecmbre e poi ogni domenica dal 29 fino all’8 marzo, presso la stazione di monte della cabinovia Plose, un esperto sarà a disposizione di chi vuole imparare. Chi invece sulla Plose preferisce non usare lo slittino, può percorrere a piedi, con le ciaspole o gli scarponcini, i numerosi sentieri per escursioni invernali e godersi nelle giornate invernali di sole lo splendido panorama delle Dolomiti, Patrimonio Unesco. E dal 3 gennaio tornano le Plose Night: ogni venerdì fino al 6 marzo si potrà vivere la magia di una mistica notte d'inverno sulle Alpi con la cabinovia aperta straordinariamente dalle ore 18 alle 23.