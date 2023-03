Alto Adige/ 2. Nel territorio di San Vigilio su Marebbe per vivere le leggende ladine del Fanes

Nel cuore del Parco naturale Fanes Sennes Braies, uno dei più spettacolari tra i parchi naturali delle Dolomiti c'è lo storico Rifugio Lavarella di San Vigilio di Marebbe. E‘ una meta irrinunciabile per ogni appassionato della montagna e si raggiunge comodament da San Vigilio di Marebbe, dall’Alta Badia e da Cortina d’Ampezzo. Quando si arriva ai suoi 2050 m di altitudine, nei pressi dell’incantevole Lé Vërt (Lago Verde) sembra di rivivere le leggende ladine di Fanes. Sono innumerevoli le escursioni, gli itinerari di trekking, mountain bike, ciaspolate, arrampicate e gite di sci alpinismo. La comodità della struttura la rende una meta ideale anche per famiglie con bambini di ogni età. Per il pernottamento sono disponibili comode e accoglienti camere private, pratiche camerate da 2,4 e 10 letti, con colazione o mezza pensione. Ai piedi della montagna selvaggia di Fanes, si può anche provare l’esperienza di una sauna finlandese all’aperto con il panorama delle Dolomiti più belle dell’Alto Adige / Südtirol. Sempre nella stessa area c'è lo storico Rifugio Sennes a 2126 m. che dal 1940 è un punto di riferimento unico per gruppi numerosi perchè riesce ad ospitare fino a 60 persone. Sempre nel territorio di San Vigilio di Marebbe c'è l“Ütia de Börz” a 2.006 m s.l.m. in cima al Passo delle Erbe, alle porte del Parco Naturale Puez-Odle e delle sue meraviglie naturali. La vista dal rifugio è unica perché è proprio di fronte alla suggestiva montagna Sass de Putia, circondato da prati alpini, fragranti boschi di cirmolo. Vi si arriva dal territorio di San Martino in Badia

2/11 4/11 Menu