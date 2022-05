Alto Adige. Castelronda, tre giorni di tour dei castelli

Su tutto il territorio altoatesino se ne contano ben 400, tra integri e ruderi, in buona parte visitabili e molti nascosti in angoli meno accessibili. I castelli e le residenze fortificate sono importanti testimonianze medievali della storia più autentica di Bolzano e dintorni Avvolti nella leggenda, misteriosi, colorati e ammalianti, questi luoghi meritano una visita in qualsiasi periodo dell'anno. Dal 4 al 6 giugno, però, un appuntamento rende la loro visita ancora più attraente: è il tradizionale Castelronda, tre giorni di tour dei castelli con un ricco programma di eventi per rivivere le atmosfere, sentire i profumi, conoscere i particolari e ascoltare i suoni dell'affascinante e ancora misterioso Medioevo. Dai duelli tra cavalieri all'artigianato d'altri tempi, dagli spettacoli col fuoco a quelli dei giullari, all'investitura dei cavalieri c'è solo l'imbarazzo della scelta.

