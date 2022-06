Alto Adige. La ciclabile della Val Venosta

La pista ciclabile della Via Claudia Augusta corre da Merano sino al Lago di Resia 83 km fra frutteti, chiese e castelli della Val Venosta. Il treno, adibito al trasporto biciclette, è un ottimo punto d’appoggio per pianificare i propri giri se non si vuole fare tutto il percorso sulle due ruote. Sicuramente la ciclabile della è una fra le più belle piste ciclabili dell’Alto Adige. Il percorso è quasi completamente asfaltato e munito di segnaletica. La pista ciclabile si sviluppa in parte su strade a basso regime di traffico. Si parte da Merano e si prosegue verso Lagundo e si sale quindi verso Tel (508 m) lungo una salita abbastanza impegnativa. Da Parcines si prosegue lungo l’Adige e si attraversano campi, boschi, paesi e frutteti per giungere fino a Glorenza (907 m), bellissimo centro medioevale, perfettamente conservato. Da Glorenza si può proseguire su strada fino a Malles ed arrivare a Resia (1525 m). La Val Venosta è famosa per il vento, i chilometri sono tanti ed il percorso non è tutto in discesa. Ecco perché se non si è in grado di proseguire, si può anche prendere, il treno della Val Venosta che arriva da Merano arriva a Malles. Quindi, con la bicicletta si può scendere in una stazione lungo il percorso per poi tornare in bicicletta verso Merano. Per il trasporto della bicicletta in treno si paga un supplemento altrimenti alle stazioni si trovano i servizi noleggio bici.

