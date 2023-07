Alto Adige. A Corvara per i 20 anni di “Incontri con l'autore”

Al cospetto delle montagne più belle dell'arco alpino e tra le vette più note delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO, ideali per escursioni per qualsiasi livello di difficoltà (Sella, Sassongher, Cir ) si festeggiano i 20 anni della fortunata rassegna letteraria “Un libro, un rifugio – Incontri con l'autore”, che si svolge in Alta Badia, ogni estate, dal 2004 e che quest'anno torna dal 29 luglio . Ideatrice e curatrice degli appuntamenti è Gianna Schelotto, che 20 anni fa ha avuto l'intuizione di portare in montagna, numerosi autori e scrittori italiani. Sulle montagne dell'Alta Badia sono state presentate le opere letterarie di Sergio Romano, Massimo Cacciari, Massimo Nava, Erri De Luca, Catherine Spaak, Lina Wertmüller, oppure autori internazionali come David Grossman e Joumana Haddad, per citarne alcuni. Il programma della 20esima edizione prevede mercoledì 16 agosto (ore 21.00 presso la sala manifestazioni di Corvara) una serata celebrativa, fra ricordi, interviste, nomi e volti noti con l'obiettivo di ripercorrere in modo del tutto particolare non solo la storia della rassegna letteraria, ma anche gli avvenimenti successi in Italia e nel mondo e ciò che è arrivato tramite i romanzi e i saggi che sono stati ospitati sui palchi degli Incontri con l'autore. Si inizia sabato 29 luglio con Matteo Macuglia, volto noto di Quarto Grado che presenta “Il Male dentro – Menzogne e verità di un delitto mostruoso” e si termina il 20 agosto con la presentazioni di “Quella sera in galleria. Come nacque il Corriere della sera dell'editorialista e corrispondente per il Corriere della Sera da Parigi, Massimo Nava. L'autore racconta la storia di Eugenio Torelli Viollier, giornalista, ideatore e cofondatore del Corriere della sera, di cui fu il direttore fino al 1898.

