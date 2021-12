Alto Adige in giallo da lunedì, Veneto entro Natale. Lombardia e Lazio a rischio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con i contagi e i ricoveri in aumento, l’Italia tornerà a colorarsi di giallo a Natale. Un cambio cromatico senza impatto concreto nella vita dei cittadini (dal momento che le regole in zona bianca e gialla sono le stesse a parte l’obbligo di mascherina anche all’aperto) ma che preoccupa in quanto rivelatore di un aumento di pazienti Covid ospedalizzati. Il Friuli Venezia Giulia sarà affiancato in zona gialla dall’Alto Adige a partire da lunedì 6 dicembre. Ma anche Veneto e Calabria entro un paio di settimane potrebbero “retrocedere”. E sono a rischio pure Lombardia e Lazio.

Friuli Venezia Giulia a rischio arancione

Il primo a tingersi di giallo è il Nordest. Il Friuli Venezia Giulia ha fatto da apripista. Qui la situazione è così grave che sono stati ampiamente superate le soglie dei ricoveri in terapia intensiva (10%) e nei reparti ordinari (15%) che fanno scattare la zona gialla. Con le rianimazioni al 14% e gli altri reparti al 23% la regione potrebbe finire addirittura in arancione nelle vacanze di Natale.

Provincia di Bolzano in giallo dal 6 dicembre

Da lunedì 6 dicembre (data di entrata in vigore del Super Green pass su tutto il territorio nazionale) è certo che anche l’Alto Adige passerà in zona gialla. Lo ha comunicato l’assessore alla sanità Thomas Widmann, che ha precisato: «Non cambia tanto in termini di regole, ma se non facciamo niente diventeremo arancioni e rossi». Nella provincia autonoma di Bolzano la stretta era del resto già stata anticipata nei giorni scorsi da un’ordinanza del presidente Arno Kompatscher, che ha introdotto l’obbligo di mascherina all’aperto e di dispositivo di protezione FFP2 sui mezzi pubblici, nonché la chiusura delle discoteche. Discoteche che in base alla normativa nazionale (il nuovo decreto 172/2021) saranno riaperte, anche se solo ai titolari di green pass “rafforzato” (vaccinati o guariti dal Covid).

Vaccinazioni ripartite, ma Alto Adige resta penultimo

Nei giorni scorsi la campagna vaccinale in Alto Adige finalmente è decollata, con lunghe code davanti agli hub, soprattutto per i booster, ma anche per le primi dosi. Sembra che gli indecisi e gli attendisti si stiano convincendo, forse per avere il Super Green pass, forse perché spaventati dalla variante Omicron. Ma la provincia autonoma di Bolzano resta al penultimo posto in Italia per tasso di vaccinazione (fa peggio solo la Sicilia), con il 78,8% di over 12 immunizzati (a fronte di una media italiana dell’84,6%) e il 16,8% della popolazione che non ha ricevuto ancora nessuna dose.

Veneto verso il giallo tra un paio di settimane

Sempre restando al Nord Est, tra un paio di settimane dovrebbe finire in giallo anche il Veneto, con le terapie intensive al 10% e i ricoveri ordinari in crescita all’8 per cento. A lanciare l’allarme è stato direttamente il governatore Luca Zaia («Siamo ad alto rischio»). Non solo. Secondo Zaia «verosimilmente, se continuerà così, tutta Italia, o quasi, passerà al giallo nelle prossime settimane».