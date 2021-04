Alto Adige, con il Corona-pass al ristorante al chiuso. In Trentino deroga al coprifuoco

2' di lettura

Rispetto alla “certificazione verde” Covid prevista dal governo per gli spostamenti tra regioni, l’Alto Adige fa un passo in più ed è già partito con il “Corona pass”: un’attestazione che consente l’accesso agli ambienti chiusi, compresi bar e ristoranti. Introdotto con un’ordinanza del presidente la Provincia di Bolzano Arno Kompatscher, il “pass” è valido per persone vaccinate, guarite dall’infezione e testate. In Trentino, invece, introduce una deroga al coprifuoco alle 22 per chi va al ristorante.

Trentino, deroga al coprifuoco dopo il ristorante

In Trentino è consentito lo spostamento oltre le ore 22 per tornare a casa dopo aver usufruito dei servizi di ristorazione. Lo prevede una delibera del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. La deroga al coprifuoco delle 22 è consentito «per il tempo strettamente necessario secondo il tragitto più breve tra l’esercizio di ristorazione e il luogo di destinazione». In caso di controlli bisogna esibire la ricevuta del ristorante o compilare un’autocertificazione con l’indicazione del locale della Provincia dove si è consumato il pasto. La misura, però, è sotto osservazione da parte del Governo: «Saranno fatte le valutazioni del caso - ha detto il sottosegretario all’Interno Calo Sibilia -, è oggettivamente strano che in Italia si faccia in un modo e poi ci siano questi casi sporadici».

Un Qr per andare al ristorante

Da lunedì 26 aprile in Alto Adige chi ha un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus non più vecchio di 72 ore, i vaccinati (ciclo completo) e i guariti negli ultimi sei mesi hanno accesso su prenotazione ai locali interni dei ristoranti. Ma il codice verde è indispensabile anche per entrare a teatro, al cinema e nei musei. Un codice Qr è stampato sul risultato del test e può essere scansionato per verificarne la validità. Il “QR code” è valido sia digitalmente via smartphone o in forma cartacea. Solo dal 5 maggio, la app Corona-Pass sarà pienamente operativa.

Un primo effetto è già evidente: in Alto Adige si è registrato un maggiore afflusso alle 80 stazioni di test attivate in 69 comuni della provincia, tanto che, in alcune località, le strutture per i test hanno esaurito la disponibilità di posti nelle prenotazioni. Circa 5mila persone, inoltre, hanno chiesto l’attestazione della guarigione dal Covid-19 al Servizio epidemiologico dell'Azienda sanitaria provinciale.