Alto Adige, gli indirizzi tra shopping e relax

Villhof, via Molini 13, Silandro. La famiglia Vill si occupa di coltivare le mele da 100 anni e dal 1989 pratica la coltivazione secondo i criteri biologico-dinamici di Rudolf Steiner, certificata Demeter. Agriturismo con passeggiate a cavallo per i meleti e lezioni di equitazione. Da assaggiare il sidro di mele. www.vill.it

Maso Kandlwaalhof, via Unterwaal 10, Lasa. Con passione la famiglia Luggin trasforma le mele in prodotti d'eccellenza: dalla frutta secca, gustosa e non trattata, al succo di mela naturale, dall'aceto invecchiato nelle botti alla senape aromatica per veri intenditori. www.luggin.net